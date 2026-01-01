महाकाल के दर्शन के साथ नववर्ष की शुरुआत, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्यों सहित बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। वर्ल्ड कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्यों ने नववर्ष की शुरुआत बाबा महाकाल के दर्शन और आशीर्वाद लेकर की। इंदौर में मैच के दौरान भी टीम के सदस्य उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे। विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य बुधवार को उज्जैन पहुंचीं थी।

इसके बाद उन्होंने इंदौर रोड स्थित त्रिवेणी शनि मंदिर में भगवान शनिदेव के दर्शन किए। खिलाड़ियों में स्मृति मंदाना, अरुंधति रेड्डी, शैफाली वर्मा, स्नेह राणा, प्रियंका पाटिल, राधा यादव, रेणुका ठाकुर, प्रज्ञा रावत, नैंसी पटेल तथा उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं।

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम नए साल 2026 के पहले दिन की शुरुआत भक्त देव दर्शन के साथ कर रहे हैं। ज्योतिर्लिंग महाकाल सहित शहर के अन्य प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। चामुंडा माता मंदिर में दर्शनार्थियों को सुबह से हलवा महाप्रासदी का वितरण किया जा रहा है। हरसिद्धि,गढ़कालिका माता मंदिर में शाम को संध्या आरती के बाद महाप्रसादी होगी। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के निश्शुल्क अन्नक्षेत्र में भक्त खीर पूरी का आनंद ले सकेंगे। मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया महाकाल मंदिर में नए साल के अवसर पर सामान्य दर्शनार्थियों को चार धाम मंदिर से शक्तिपथ के रास्ते त्रिवेणी संग्रहालय द्वार से महाकाल महालोक, मानसरोवर फैसिलिटी सेंटर होते हुए मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। दर्शन के उपरांत भक्त आपातकालीन निर्गम द्वार से बाहर निकलेंगे।