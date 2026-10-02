भगवान महाकाल के दरबार से अब कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटेगा, निश्शुल्क प्रसाद वितरण शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : बाबा महाकाल के दरबार से अब कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटेगा। दर्शन करने के बाद सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। शुक्रवार को निश्शुल्क प्रसाद वितरण की शुरुआत हुई। पं. राजेश पुजारी ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर बाबा महाकाल को महाप्रसादी को भोग अर्पित किया। इसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण शुरू किया गया।

मंदिर परिसर में निर्गम चैनल के समीप बनाए गए काउंटर से प्रत्येक श्रद्धालु को बाबा महाकाल को अर्पित प्रसादी के साथ पुष्प और बेलपत्र भी आशीर्वाद स्वरूप दिए जा रहे हैं। इससे देशभर से महाकाल दर्शन के लिए आने वाले भक्त अपने साथ बाबा का प्रसाद भी ले जा सकेंगे।