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भगवान महाकाल के दरबार से अब कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटेगा, निश्शुल्क प्रसाद वितरण शुरू

बाबा महाकाल के दरबार से अब कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटेगा। दर्शन करने के बाद सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। शुक्रवार को निश्शुल्क प्रसाद वितरण...और पढ़ें

By Rajesh VermaEdited By: Ramnath Mutkule
Publish Date: Fri, 02 Oct 2026 08:42:11 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Oct 2026 08:42:11 PM (IST)
भगवान महाकाल के दरबार से अब कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटेगा, निश्शुल्क प्रसाद वितरण शुरू
प्रसाद वितरित करने से पहले भगवान महाकाल को महाभोग लगाते पुजारी। -मंदिर समिति

HighLights

  1. भगवान महाकाल को सवा क्विंटल प्रसादी का भोग लगाया
  2. शुक्रवार 2 अक्टूबर से शुरू हुई नई योजना
  3. प्रसादी के साथ पुष्प और बेलपत्र भी आशीर्वाद स्वरूप दिए जा रहे हैं

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : बाबा महाकाल के दरबार से अब कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटेगा। दर्शन करने के बाद सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। शुक्रवार को निश्शुल्क प्रसाद वितरण की शुरुआत हुई। पं. राजेश पुजारी ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर बाबा महाकाल को महाप्रसादी को भोग अर्पित किया। इसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण शुरू किया गया।

मंदिर परिसर में निर्गम चैनल के समीप बनाए गए काउंटर से प्रत्येक श्रद्धालु को बाबा महाकाल को अर्पित प्रसादी के साथ पुष्प और बेलपत्र भी आशीर्वाद स्वरूप दिए जा रहे हैं। इससे देशभर से महाकाल दर्शन के लिए आने वाले भक्त अपने साथ बाबा का प्रसाद भी ले जा सकेंगे।


काफी समय पहले मंदिर में निश्शुल्क तिलक प्रसाद की सुविधा उपलब्ध थी

काफी समय पहले मंदिर में निश्शुल्क तिलक प्रसाद की सुविधा उपलब्ध थी। नंदी मंडपम के निर्गम रैंप पर मंदिर समिति ने निशुल्क तिलक प्रसाद काउंटर स्थापित कर रखा था। लेकिन काफी समय से यह योजना बंद पड़ी थी। उप प्रशासक सिम्मी यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशानुरूप नई योजना शुरू की जा रही है।

शुक्रवार से शुरू हुई योजना नियमित रूप से संचालित होगी

शुक्रवार से शुरु हुई योजना नियमित रूप से संचालित होगी। कलवा बंधवाना निश्शुल्क, सूचना बोर्ड लगवाए समिति महाकाल मंदिर परिसर के अधिकांश मंदिरों में भक्तों को निश्शुल्क कलावा बांधा जाता है। लेकिन किसी भी मंदिर पर सूचना बोर्ड नहीं लगे हैं।

निश्शुल्क कलावा बांधने का काउंटर लगा रखा है

मंदिर समिति को मंदिरों पर इस प्रकार के सूचना बोर्ड लगाना चाहिए, ताकि श्रद्धालु भेंट राशि दान पेटी में अर्पित कर सके। इससे मंदिर की आय बढ़ेगी। परिसर में मंदिर समिति ने भी निश्शुल्क कलावा बांधने का काउंटर लगा रखा है। यहां भक्त दानपेटी में ही भेंट राशि अर्पित करते हैं। परिसर के मंदिरों में भी यह व्यवस्था लागू होना चाहिए।

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