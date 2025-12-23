मेरी खबरें
    महाकाल मंदिर में 31 दिसंबर को ऑफलाइन भस्म आरती बुकिंग रहेगी बंद, ऐसे होंगे दर्शन

    नए साल 2026 पर महाकाल मंदिर में भारी भीड़ को देखते हुए 31 दिसंबर को भस्म आरती की ऑफलाइन बुकिंग बंद रहेगी। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक ऑनलाइन बुकिंग भी ब्ल ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 23 Dec 2025 07:55:52 AM (IST)Updated Date: Tue, 23 Dec 2025 07:55:52 AM (IST)
    महाकाल में मंदिर प्रशासन ने नए साल को ध्यान में रख लिए फैसले। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. 31 दिसंबर को भस्म आरती ऑफलाइन बुकिंग बंद।
    2. 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक ऑनलाइन बुकिंग ब्लॉक।
    3. एक जनवरी को कार्तिकेय मंडपम से चलायमान दर्शन।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में 31 दिसंबर को भस्म आरती की ऑफलाइन बुकिंग व्यवस्था बंद रहेगी। भीड़ भरे दिनों में दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए 25 दिसंबर से पांच जनवरी तक ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था को पहले से ही ब्लाक कर दिया गया है। ऐसे में एक जनवरी को देश-विदेश से आने वाले दर्शनार्थियों को कार्तिकेय मंडपम से चलायमान दर्शन होंगे।

    कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने बताया कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नए साल 2026 के अवसर पर भगवान महाकाल के दर्शन करने आने वाले दर्शनार्थियों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए दर्शन की व्यापक योजना बनाई गई है। 31 दिसंबर को भस्म आरती का ऑफलाइन पंजीकरण बंद रहेगा।


    एक जनवरी को दर्शनार्थियों को कार्तिकेय मंडपम से चलायमान दर्शन कराए जाएंगे। चलित भस्म आरती दर्शन का समय सुबह चार बजकर, 15 मिनट से रहेगा। भस्म आरती के बाद आम दर्शन का सिलसिला शुरू होगा। सामान्य दर्शनार्थियों को चारधाम मंदिर से शक्तिपथ के रास्ते त्रिवेणी संग्रहालय द्वार से महाकाल महालोक होते हुए मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। दर्शन के बाद श्रद्धालु आपातकालीन निर्गम द्वार से मंदिर के बाहर निकलकर बड़ा गणेश मंदिर, हरसिद्धि चौराहा होते हुए पुन: चारधाम मंदिर पहुंचेंगे।

