दीपावली पर तीन दिन अवकाश पर रहेंगे आउटसोर्स बिजली कर्मचारी, 18 साल से कर रहे छुट्टी के दिन भी काम

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। मध्य प्रदेश में कार्यरत आउटसोर्स बिजली कर्मचारी धनतेरस से भाई दूज तक तीन दिन दीपावली अवकाश मनाएंगे। कर्मचारियों का कहना है कि वे बीते 18 साल से अवकाश के दिन भी काम कर रहे हैं। लेकिन आज तक अवकाश का नकदीकरण नहीं हुआ है। इसलिए कर्मचारी इस साल अवकाश के दिन काम नहीं करेंगे, बल्कि परिवार के साथ दीपोत्सव मनाएंगे।

आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव ने बताया उज्जैन सहित मध्य प्रदेश के 45 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों ने दीपावली पर काम बंद आंदोलन करने का निर्णय लिया है। कर्मचारी 18 से 20 अक्टूबर तक धनतरेस से दीपावली तक अवकाश पर रहेंगे। इस सांकेतिक आंदोलन के माध्यम से सरकार के समक्ष विभिन्न मांगों को रखा गया है।