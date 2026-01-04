महाकाल मंदिर में नए साल पर एक दिन में बिका 100 क्विंटल लड्डू प्रसाद, 40 लाख रुपये से ज्यादा हुई कमाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में नए साल के पहले दिन 100 क्विंटल से अधिक लड्डू प्रसाद की बिक्री हुई। इससे मंदिर समिति को 40 लाख रुपये से अधिक की आय हुई है। मंदिर प्रशासन ने नए साल पर पहली बार लड्डू प्रसाद काउंटरों को 24 घंटे खुला रखा था। इससे दर्शनार्थियों को काफी सुविधा हुई और भक्तों ने बेसन व रागी के लड्डू खरीदे।

बेहतर व्यवस्था महाकाल मंदिर में नागपंचमी, महाशिवरात्रि जैसे पर्वों पर लड्डू प्रसाद की उपलब्धता व्यवस्था का विशेष अंग रहती है। चिंतामन स्थित यूनिट से लड्डू प्रसाद का निर्माण करवाना और काउंटरों तक उसकी आपूर्ति करना चुनौती भरा काम है। लेकिन इस बार नए साल पर लड्डू प्रसाद की व्यवस्था बेहतर रही है।