सिंहस्थ 2028 के दौरान उज्जैन में श्रद्धालुओं को होल्डिंग एरिया में रोकेंगे, पांच रेलवे स्टेशनों पर तैयारियां

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। सिंहस्थ 2028 के दौरान उज्जैन रेलवे स्टेशन पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को सीधे स्टेशन पर पहुंचने से रोकने के लिए रेलवे ने होल्डिंग एरिया की व्यवस्था पर विशेष फोकस किया है। उज्जैन स्टेशन के माधवनगर, नीलगंगा और इंदौरगेट की ओर होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं।

इसके अलावा चिंतामन गणेश, पंवासा, पिंगलेश्वर और विक्रमनगर रेलवे स्टेशनों पर भी यात्रियों को रोकने के लिए व्यवस्था विकसित की जा रही है। जरूरत के अनुसार भीड़ को इन स्थानों पर रोककर चरणबद्ध तरीके से मुख्य स्टेशन की ओर भेजा जाएगा। इससे प्लेटफार्म और प्रवेश-निकास मार्गों पर एक साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से बनने वाले दबाव को कम किया जा सकेगा।

क्वार्टर तोड़कर तैयार हो रहे होल्डिंग एरिया, सुविधाएं भी रहेंगी माधवनगर, नीलगंगा और इंदौरगेट की ओर रेलवे कर्मचारियों के पुराने क्वार्टरों को हटाकर होल्डिंग एरिया तैयार करने का काम शुरू हो गया है। रेलवे यहां यात्रियों की सुविधा के लिए वाशरूम, पेयजल, टिकट विंडो और ट्रेनों के आवागमन की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रहा है। यानी भीड़ को केवल रोकने के बजाय इन स्थानों पर यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। रेलवे की योजना के अनुसार भीड़ का दबाव बढ़ने पर श्रद्धालुओं को पहले होल्डिंग एरिया में रोका जाएगा और स्टेशन पर स्थिति सामान्य होने के बाद उन्हें आगे भेजा जाएगा।