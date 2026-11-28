नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। सिंहस्थ-2028 में करोड़ों श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए पुलिस ने यातायात प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी हैं। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं और वाहनों की भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही जाम की स्थिति से बचने के लिए अलग-अलग मार्ग विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है।

इसके तहत फ्लाईओवर, पैदल यात्री पुल और अंडरब्रिज की उपयोगिता का परीक्षण किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मेला क्षेत्र का भ्रमण कर प्रस्तावित यातायात मार्गों और पार्किंग स्थलों की स्थिति देखी। प्रस्तावित रूट प्लान और मार्गों का परीक्षण अधिकारियों ने वाकणकर ब्रिज से निरीक्षण शुरू किया। इसके बाद लालपुल टर्निंग, भूखी माता क्षेत्र, रणजीत हनुमान और कार्तिकराज पार्किंग क्षेत्र का जायजा लिया। इस दौरान प्रस्तावित यातायात रूट प्लान का मौके पर परीक्षण किया गया। अधिकारियों ने मार्गों की चौड़ाई, उनकी कनेक्टिविटी और वाहनों की आवाजाही की संभावनाओं को देखा। सिंहस्थ के दौरान इन क्षेत्रों में श्रद्धालुओं और वाहनों का दबाव अधिक रहने की संभावना है।

निरीक्षण के दौरान इस बात पर विशेष चर्चा की गई कि पैदल श्रद्धालुओं और वाहनों की आवाजाही को किस तरह अलग रखा जाए। इसके लिए प्रस्तावित फ्लाईओवर, पैदल यात्री पुल और अंडरब्रिज कितने उपयोगी होंगे, इसका आकलन किया गया। प्रमुख चौराहों पर यातायात का दबाव कम करने और भीड़ को अलग-अलग मार्गों से निकालने की संभावनाएं भी देखी गईं। पार्किंग से मेला क्षेत्र तक पहुंच आसान बनाने पर जोर रणजीत हनुमान और कार्तिकराज पार्किंग सहित अन्य प्रस्तावित पार्किंग स्थलों का भी निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने वाहनों के प्रवेश और निकासी मार्ग, पार्किंग क्षमता तथा मुख्य मार्गों से उनकी कनेक्टिविटी देखी। पार्किंग में वाहन खड़े करने के बाद श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र तक पहुंचने में परेशानी न हो, इसके लिए भी योजना बनाने पर चर्चा हुई।