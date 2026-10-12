गढ़कालिका के नीचे दबा है उज्जयिनी की 2500 साल पुरानी नगरीय सभ्यता का रहस्य

राजेश वर्मा, नईदुनिया, उज्जैन। शारदीय नवरात्र में उज्जैन के प्रसिद्ध गढ़कालिका मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालु जिस टीले पर प्राचीन देवी के दर्शन करते हैं, उसके नीचे 2500 साल पुरानी नगरीय सभ्यता का रहस्य दबा है। यह कहानी है उस उज्जयिनी की, जहां करीब ढाई हजार साल पहले लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, लोहे के औजारों का उपयोग करते थे और अपनी बस्ती की रक्षा के लिए विशाल मिट्टी का दुर्ग बनाते थे।

दुर्ग के बाहर खाई थी और उसके आसपास ऐसे आवास थे, जो किलेबंद क्षेत्र से बाहर बसे थे। शिप्रा के किनारे बसे इस नगर को बाढ़ से बचाने के लिए भी बड़े स्तर पर निर्माण किया गया था। भारतीय पुरातत्व विभाग की 1955-56, 1956-57 और 1957-58 की वार्षिक रिपोर्टों में गढ़कालिका के टीले पर हुए उत्खनन के जो विवरण दर्ज हैं, वे प्राचीन उज्जयिनी की एक तस्वीर बनाने में मदद करते हैं। मिट्टी की दीवारों, घरों, औजारों, बर्तनों और बाढ़ से क्षतिग्रस्त संरचनाओं के अवशेषों से नगर के जीवन की कई झलकियां मिलती हैं।

पुराविद डॉ. रमण सोलंकी ने बताया कि गढ़कालिका के आसपास का संपूर्ण परिक्षेत्र प्राचीन उज्जैन है। यहां नगरी सभ्यता, विदेशों से व्यापार, दस्तकारी,साहित्य और संस्कृति के प्रमाण मिलते रहे हैं और आज भी यह सिलसिला रुका नहीं है। माता गढ़कालिका का मंदिर अपने आप में अलभ्य है। यह सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक महाकवि कालिदास की आराध्य देवी हैं। दुर्ग की विशालता : नगर के बीच था मिट्टी का किला 1957-58 की पुरातत्व रिपोर्ट के अनुसार, गढ़कालिका के प्राचीन दुर्ग की रक्षा-दीवार आधार पर करीब 245 फीट चौड़ी थी। इसके बाहर बनी खाई लगभग 152 फीट चौड़ी थी। इस निर्माण का सबसे पुराना कालखंड 700 से 500 ईसा पूर्व माना गया है।