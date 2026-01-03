महाकाल महोत्सव में प्रस्तुति देंगे शंकर महादेवन व सोना महापात्रा, लोक संस्कृति के रंग भी बिखरेंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में 14 से 18 जनवरी तक पांच दिवसीय महाकाल महोत्सव होगा। इसमें शंकर महादेवन व सोना महापात्रा जैसे प्रसिद्ध कलाकार प्रस्तुति देंगे। भोपाल के भारत भवन में महाभारत का मंचन भी होगा। 2100 साल पहले उज्जयिनी के सम्राट विक्रमादित्य भी शिव महोत्सव का आयोजन किया करते थे।

वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी ने बताया कि 14 जनवरी को शाम सात बजे श्री महाकाल महालोक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव समारोह का शुभारंभ करेंगे। प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी, राज्य सभा सदस्य संत बालयोगी उमेशनाथ, सांसद अनिल फिरोजिया, निगम सभापति कलावती यादव मौजूद रहेंगे।