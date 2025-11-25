उज्जैन में जेसीबी से घायल हुआ सांप, डॉक्टर ने सिर और पीछे की ओर 80 टांके लगाकर बचाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। जेसीबी की चपेट में आकर घायल हुए एक सांप को दो सर्प मित्रों व डॉक्टर ने बचा लिया। सिर व पीछे की ओर 80 टांके लगाए गए हैं। विक्रम नगर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में चल रहे कार्य के दौरान सांप घायल हो गया था। लोगों ने सर्प मित्रों को सूचना दी थी। जिसके बाद वह घायल सांप को लेकर पशु चिकित्सालय पहुंचे थे।

विक्रम नगर इंडस्ट्रियल क्षेत्र निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें जेसीबी का उपयोग किया जा रहा है। सोमवार रात को जेसीबी की चपेट में एक सांप आ गया था। सांप कोबरा प्रजाति का था। घायल अवस्था में सांप क्षेत्र में ही घूम रहा था। उसके सिर व पीछे की ओर काफी चोट लगी हुई थी। मंगलवार को क्षेत्र के लोगों ने सर्प मित्र राहुल व मुकुल को सूचना दी थी।