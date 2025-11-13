उज्जैन SP के नाम से फर्जी फेसबुक आइडी, लोगों को सस्ता फर्नीचर बेचने का झांसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। एसपी उज्जैन के नाम से फर्जी फेसबुक आइडी बनाए जाने का मामला सामने आया है। एसपी प्रदीप शर्मा के नाम से मैसेंजर व वाट्सएप पर मैसेज भेजकर सस्ता फर्नीचर बेचने का लोगों को झांसा दिया जा रहा है। मैसेज के माध्यम से कहा जा रहा है कि सेना में पदस्थ दोस्त का ट्रांसफर होने के कारण सस्ते में सामान बेच रहा है। मोबाइल नंबर लेकर वाट्सएप पर सामान के फोटो भेजकर रुपये की मांग की जा रही है।

घरेलू सामान व फर्नीचर बेचने का झांसा उज्जैन एसपी के नाम से फेसबुक पर आइडी बनी हुई है। इस पर उज्जैन पुलिस की उपलब्धियों के फोटो व अन्य जानकारियां शेयर की जाती है। बुधवार को अज्ञात व्यक्ति ने इसी तरह की एक आइडी से लोगों को मैसेज किए। इसमें कहा जा रहा है कि सेना में पदस्थ दोस्त का ट्रांसफर हो गया है। इससे वह सस्ते में घरेलू सामान व फर्नीचर बेच रहा है। तुम्हारा मोबाइल नंबर दे दो, मेरे दोस्त का फोन आ जाएगा। इसके बाद संबंधित व्यक्ति के पास एसपी के कथित दोस्त का फोन आता है और वाट्सएप पर फर्नीचर व अन्य सामान के फोटो भेजकर रुपये की मांग की जा रही है।