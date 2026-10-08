उज्जैन में सेवा संकल्प सभा में मुख्यमंत्री के पास बैठने को लेकर सांसद और विधायक में तनातनी, सोते नजर आए कालूहेड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बतौर शासन प्रमुख (हेड ऑफ गवर्नमेंट) के रूप में सेवा के 25 गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर उज्जैन में मंगलवार को ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्थानीय दिग्गजों और जनप्रतिनिधियों के साथ न सिर्फ प्रधानमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वर्चुअल संबोधन सुना, बल्कि इसके बाद फ्रीगंज के आस्था गार्डन से शहीद पार्क तक निकली विशाल ''सेवा ज्योति यात्रा'' में खुद हाथों में मशाल थामकर सड़कों पर उतरे और अगुआ बने। मुख्यमंत्री के हाथ में जलती मशाल और सड़कों पर उमड़े जनसैलाब ने शहर का सियासी और सामाजिक पारा पूरी तरह हाई कर दिया।

मशाल हाथ में थाम ‘सेवा ज्योति यात्रा’ में पैदल चले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव। -नईदुनिया सांसद और विधायक में दिखी तनातनी ‘सेवा संकल्प सभा’ में सीएम के बगल वाली सीट पर बैठने को सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा के बीच तनातनी हुई। भाजपा के शहर अध्यक्ष संजय अग्रवाल और घट्टिया के विधायक सतीश मालवीय के हस्तक्षेप से मामला ठंडा हुआ। दरअसल, प्रोटोकाल के हिसाब से मुख्यमंत्री के पास सांसद को बैठना था मगर विधायक उनके पास जाकर बैठ गए। इस पर सांसद ने आपत्ति ली।