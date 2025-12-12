दोस्त को मिली 10 साल की सजा, महिला मित्र को लेकर हुआ था विवाद, लोहे की रॉड से हमला कर काटा था प्राइवेट पार्ट

नईदुनिया न्यूज, महिदपुर। थाना क्षेत्र के ग्राम चोरवासा बडला में महिला मित्र से बात करने से नाराज होकर दोस्त ने युवक का प्राइवेट पार्ट काट दिया था। 18 माह पुराने इस मामले में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपित को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

18 माह पुराने मामले में न्यायालय ने सुनाया फैसला अपर लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार सोलंकी ने बताया कि अंकित चौहान निवासी ग्राम ब्यावर राजस्थान और भेरूलाल बैरागी निवासी नागदा जंक्शन दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे तथा दोस्त थे। दोनों युवक 18 जून 2024 को कंपनी के काम से लोडिंग वाहन से महिदपुर की ओर जा रहे थे। अंकित महिला मित्र से बात कर रहा था। जिसे लेकर भेरूलाल ने अंकित से विवाद किया। कहा कि मेरी महिला मित्र से बात क्यों की और मिलने से मना क्यों किया।