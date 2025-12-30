महाकाल को बड़ी और भारी माला चढ़ाने पर रोक, ज्योतिर्लिंग क्षरण रोकने के लिए प्रशासन सख्त, 1 जनवरी से लागू होगा आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में भगवान महाकाल को फूलों की बड़ी व भारी माला (अजगर माला) पहनाने पर एक जनवरी से स्थायी रूप से रोक रहेगी। मंदिर प्रशासन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। भविष्य में ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
महाकाल मंदिर में ज्योतिर्लिंग क्षरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी ने भगवान महाकाल को फूलों की छोटी माला तथा समिति मात्रा में फूल अर्पित करने का सुझाव दिया है। इसके परिपालन में मंदिर प्रशासन ने 6 अप्रैल 2019 को आदेश जारी कर भगवान को अजगर माला पहनाने पर रोक लगा दी थी। लेकिन पिछले कुछ समय से भगवान को फिर से फूलों की बड़ी-बड़ी मोटी माला पहनाना शुरू कर दिया गया था।
मामले में नईदुनिया ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद मंदिर प्रशासन ने पूर्व में जारी अपने आदेश पर अमल करते हुए भगवान को अजगर माला पहनाने पर रोक लगा दी है। जारी आदेश में 2019 के आदेश का हवाला भी दिया गया है। साथ ही स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।