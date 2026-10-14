पीथमपुर की फैक्ट्री में चोरी, दो करोड़ रुपये का 11 टन तांबे का स्क्रैप पांच वाहनों में ले जा रहे थे, उज्जैन पुलिस ने किया जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : चिमनगंज पुलिस ने सोमवार देर रात रणकेश्वर मंदिर के पास ब्रिज के नीचे से तांबे के स्क्रैप से भरे पांच लोडिंग वाहन जब्त किए हैं। वाहनों में करीब 11 टन तांबे का स्क्रैप मिला है, जिसकी कीमत करीब दो करोड़ रुपए बताई गई है। तांबा पीथमपुर की फैक्ट्री से चोरी होना सामने आया है। पुलिस ने मामले में इंदौर के पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि पीथमपुर की एक फैक्ट्री के संचालक ने शिकायत की थी कि उसकी फैक्ट्री से अप्रैल से तांबे का स्क्रैप गायब हो रहा है। तांबा उज्जैन आ रहा है। सोमवार रात को मुखबिर से सूचना के बाद चिमनगंज पुलिस रणकेश्वर मंदिर के पास ब्रिज के नीचे पहुंची थी।

जहां से वाहन क्रमांक एमपी 09 एएक्स 5704, एमपी 09 एजे 2175, एमपी 09 बीके 4988, एमपी 09 बीआर 4162 व एक बगैर नंबर का वाहन को रोका गया था। वाहनों में तांबे का स्क्रैप भरा हुआ था। पुलिस ने चालकों से माल के बिल, बिल्टी और परिवहन संबंधी दस्तावेज मांगे थे। मगर वह वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। इसके बाद चोरी का माल होने के संदेह में स्क्रैप सहित सभी वाहन जब्त कर लिया। पुलिस ने पांचों वाहनों का वजन कराया। वाहनों में 11 टन तांबे का स्क्रैप रखा हुआ था। इन आरोपियों को किया गिरफ्तार पुलिस ने स्क्रैप ले जा रहे सुरेश पुत्र मोहनलाल सोलंकी उम्र 44 वर्ष, राहुल पुत्र राधेश्याम चौहान उम्र 27 वर्ष, शंकर पुत्र कैलाशसिंह झाला उम्र 43 वर्ष, रामकिशन पुत्र मांगीलाल पंवार उम्र 55 वर्ष सभी निवासी गांधी नगर पैलेस सिरपुर रोड चंदन नगर इंदौर तथा विनायक पुत्र रमेश राठौर उम्र 22 वर्ष निवासी गुलमर्ग परिसर अंबामोलिया रोड बिचौली हप्सी कनाड़िया इंदौर को गिरफ्तार किया है।