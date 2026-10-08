स्टाइपेंड में भेदभाव के खिलाफ दो छात्राएं भूख हड़ताल पर, धन्वंतरि आयुर्वेद कॉलेज के विद्यार्थियों ने सरकार को सद्बुद्धि देने को लेकर किया यज्ञ

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : स्टाइपेंड में समानता की मांग कर रहे शासकीय धन्वंतरि आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के विद्यार्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। धरने पर बैठे 250 विद्यार्थियों के बीच दो छात्राओं- अंजली राठौर और मुस्कान मंडावत ने भूख हड़ताल शुरू कर दी।

अंजली राठौर और मुस्कान मंडावत दोनों देर रात तक भूख हड़ताल पर बैठी रहीं। इस दौरान विद्यार्थियों ने सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ किया। विद्यार्थियों ने दो टूक कहा कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। स्टाइपेंड बढ़ाने का लिखित आदेश जारी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।