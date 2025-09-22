नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। भाजपा नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल के एक भाषण को लेकर सोमवार को शहर की राजनीति चर्चा में आ गई। दरअसल शनिवार को भाजपा कार्यालय पर हुई पार्टी की एक बैठक में नगर अध्यक्ष की जुबान फिसल गई। उन्होंने अधर्म का नाश हो के स्थान पर धर्म का नाश हो बोल दिया।

समीप बैठे भाजपा के एक नेता ने उन्हें टोका तो अग्रवाल ने सुधार करते हुए कहा कि रात को ढाई बजे सोया हूं। गलती काम करने वालों से ही होती है। इसी भाषण में उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का सत्यानाश हो। इस घटनाक्रम का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कांग्रेस ने सियासी मोर्चा संभाल लिया।

सोमवार को जिला अध्यक्ष महेश परमार सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा कार्यालय पहुंच गए। हाथ में गंगाजल और गोमूत्र लेकर। महेश परमार और शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी ने कहा कि वे पाखंड की गंदगी धोएंगे। शुद्धीकरण करेंगे। मगर एसडीएम और थाना प्रभारी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। लंबी चर्चा के बाद भी जब प्रशासन न टस से मस न हुआ तो कानून व्यवस्था बनाए रखने को कांग्रेस नेता एसडीएम और थाना प्रभारी को गंगाजल और गोमूत्र से भरी बोतल सौंपकर चले गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्रवाल को पुतला भी फूंका।