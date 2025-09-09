मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    उज्जैन में शिप्रा नदी में गिरी महिला आरक्षक का भी शव मिला, कार भी बरामद

    सोमवार शाम को करीब चार बजे एसआई निनामा का शव दुर्घटनास्थल से करीब छह किलोमीटर दूर भैरवगढ़ पुलिया के समीप शिप्रा नदी में मिला था। आरक्षक आरती पाल की तलाश गोताखोरों द्वारा की जा रही थी। इसके बाद से लगातार एनडीआरएफ, होमगार्ड के जवान आरक्षक आरती की तलाश कर रहे थे।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 09 Sep 2025 06:41:03 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Sep 2025 07:24:13 PM (IST)
    उज्जैन में शिप्रा नदी में गिरी महिला आरक्षक का भी शव मिला, कार भी बरामद
    शिप्रा नदी से कार हुई बरामद।

    HighLights

    1. घटना के 68 घंटे बाद गोताखोरों ने खोज निकाला।
    2. तीन दिन पहले शिप्रा नदी में गिरी थी सफेद कार।
    3. 70 से अधिक बचावकर्मी दोनों की तलाश में जुटे थे।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। शिप्रा नदी के बड़े पुल से 6 सितंबर शनिवार रात को गिरी कार एमपी-13-सीसी-7292 व महिला आरक्षक आरती पाल का शव मिल गया है। दुर्घटना के 68 घंटे बाद पुल से करीब 60 मीटर दूर कार में ही शव मिला है। पिछले तीन दिन से पुलिस और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की टीम लगातार सर्चिंग अभियान कर रही थी।

    शनिवार रात 8.55 बजे कार बड़नगर रोड पर बने शिप्रा के बड़े पुल से नीचे गिर गई थी। इसमें उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा, उप निरीक्षक मदनलाल निनामा और महिला आरक्षक आरती पाल बैठे थे। तीनों एक गुमशुदा नाबालिग की तलाश में चिंतामण क्षेत्र की ओर जा रहे थे। इसी दौरान दुर्घटना हुई।

    रविवार सुबह थाना प्रभारी अशोक शर्मा का शव मिल गया था। मगर एसआई निनामा और महिला आरक्षक पाल का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस और एनडीआरएफ की टीमों में शामिल 70 से अधिक बचावकर्मी दोनों की तलाश में जुटे हुए थे।

    सोमवार शाम को करीब चार बजे एसआई निनामा का शव दुर्घटनास्थल से करीब छह किलोमीटर दूर भैरवगढ़ पुलिया के समीप शिप्रा नदी में मिला था। आरक्षक आरती पाल की तलाश गोताखोरों द्वारा की जा रही थी। इसके बाद से लगातार एनडीआरएफ, होमगार्ड के जवान आरक्षक आरती की तलाश कर रहे थे।

    naidunia_image

    गोताखोर भाइयों ने ढूंढ निकाला

    एनडीआरएफ, एसडीईआरफ, होमगार्ड, पुलिस और तैराक दल के सदस्य पिछले 68 घंटे से कार और आरक्षक पाल को तलाश रहे थे। सोमवार को सुबह से रात 8 बजे तक सर्चिंग की गई। इसके बाद अंधेरा होने के कारण अभियान रोक दिया गया था। मंगलवार सुबह 8 बजे बचाव दल फिर पानी में उतरा। उन्हें तलाशने में सोनार डिटेक्शन उपकरण की भी मदद ली गई लेकिन कुछ पता नहीं चला। हेलावाड़ी निवासी दो भाई अकबर पहलवान और जुम्मा ने बताया कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों से 15 मिनट का समय मांगा था। दोनों भाइयों ने जहां कार गिरी थी, वहीं से गाड़ी की सर्चिंग की। करीब 60 मीटर दूर कार और आरक्षक आरती पाल का शव ढूंढ निकाला।

    सामने से वाहन आता दिखा और नदी में गर गई कार

    कार के नदी में गिरने का वीडियो भी सामने आया है। इसमें कार के सामने से तेज गति से आता एक वाहन दिख रहा है। इसके बाद कार नदी में गिरते हुए नजर आ रही है। अंधेरा होने के कारण वीडियो में कुछ अधिक स्पष्ट गतिविधियां नजर नहीं आ रहीं।

    सीएसपी व महिला थाना प्रभारी हुई भावुक

    आरती पाल के शव को देख सीएसपी दीपिका शिंदे, सीएसपी पुष्पा प्रजापति तथा महिला थाना प्रभारी लीला सोलंकी भावुक हो गई। कार का पता लगते ही क्रेन की मदद से कार को नदी से निकाला गया। कार में आरक्षक आरती का शव था। आरती का शव देख वहां मौजूद सीएसपी दीपिका शिंदे, सीएसपी पुष्पा प्रजापति तथा महिला थाना प्रभारी लीला सोलंकी भावुक हो गई। इस दौरान तीनों महिला अधिकारी की आंखें नम हो गई।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.