उज्जैन में कार पुल से नीचे गिरने का वीडियो आया सामने, नदी में दो किमी दूर मिली गाड़ी; पुलिसकर्मियों की तलाश जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। उज्जैन में शिप्रा नदी के बड़े पुल से नीचे गिरी कार का वीडियो सामने आया है। वीडियो में कार अन्य वाहनों के साथ जाती दिख रही है और अचानक पुल से नीचे गिर जाती है। इधर कार की तलाश में लगी पुलिस को उसके पुल से दो किमी मिलने की सूचना मिली है। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार को बाहर निकालने में जुट गई है। कार के साथ डूबे उन्हेल थाना टीआई अशोक शर्मा का शव मिला है। वहीं एसआई मदनलाल निनामा और महिला आरक्षक आरती पाल की तलाश जारी है।

बड़नगर रोड पर शनिवार रात शिप्रा के बड़े पुल को पार करते समय एक कार नदी में गिर गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रविवार सुबह पता चला कि कार में उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा, एसआइ मदन लाल निनामा और महिला आरक्षक आरती पाल सवार थे। सुबह अशोक शर्मा का शव मिला।

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि उन्हेल थाना क्षेत्र के ग्राम गुराड़िया से 14 साल की किशोरी लापता हो गई थी। शनिवार शाम को उसकी मोबाइल लोकेशन चिंतामण क्षेत्र में मिली थी। इस पर तीनों पुलिसकर्मी चिंतामण क्षेत्र जा रहे थे। कार आरती पाल चला रही थी। रात 8.55 बजे कार हादसे का शिकार हो गई। रात दो बजे पता चला कि कार में पुलिसकर्मी हैं रात दो बजे पुलिस अधिकारियों को जानकारी मिली कि उन्हेल टीआई और अन्य पुलिसकर्मियों के मोबाइल कॉल नहीं लग रहे हैं। सभी की आखिरी मोबाइल लोकेशन दुर्घटना स्थल की निकली। रात में रेस्क्यू के दौरान कोई सफलता नहीं मिली। रविवार सुबह एक बार फिर गोताखोर नदी में उतरे। सुबह आठ बजे थाना प्रभारी अशोक शर्मा का शव दुर्घटना स्थल से ढाई किमी दूर बरामद हुआ। यह देख शर्मा के स्वजन बिलख उठे।