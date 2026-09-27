उज्जैन में गोरकर दोहरे हत्याकांड के दो फरार आरोपियों का एनकाउंटर, पुलिस ने दोनों के पैर में मारी गोली

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन: गोरकर बंधुओं के दोहरे हत्याकांड में फरार चल रहे दो आरोपितों को नीलगंगा पुलिस ने शनिवार को करोहन क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान दोनों आरोपितों ने पुलिस टीम पर हमला कर भागने का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई के दौरान दोनों के पैर में गोली लगी। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के अनुसार आरोपी सोनू पुत्र विजयबहादुर पासी निवासी जबरन कॉलोनी और विजय उर्फ छोटू पुत्र सीताराम सूर्यवंशी निवासी जबरन कालोनी घटना के बाद से फरार थे। पुलिस उनकी लगातार तलाश कर रही थी। शनिवार को सूचना के आधार पर टीम ने करोहन क्षेत्र में घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा।