नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। सिंहस्थ-2028 के लिए कंठाल से गोपाल मंदिर तक मार्ग चौड़ीकरण की राह में बाधा बने खड़े हनुमान मंदिर की मूर्ति का विस्थापन प्रशासन के लिए पहेली बना हुआ है। मंदिर का मुख्य ढांचा हटाए 79 दिन बीत चुके हैं, लेकिन करीब आठ फीट ऊंची मूर्ति मूल स्थान पर ही है।

इसे बिना नुकसान दूसरी जगह स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने के लिए रविवार सुबह करीब छह बजे दिल्ली से आई तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने जांच की। टीम ने मूर्ति के आसपास उपकरण लगाकर परीक्षण किया। मूर्ति के सुरक्षित विस्थापन के लिए इंदौर और भोपाल की टीमों के बाद अब दिल्ली के विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है, लेकिन अभी तक अंतिम तकनीकी समाधान सामने नहीं आया है।