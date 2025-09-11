Ujjain में नकली नोट छापने वाला गिरोह धराया, पांच गिरफ्तार, मोबाइल व वाशिंग मशीन खरीदे थे

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। नकली नोट छापने वाला एक गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा है। मामले में पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से चार लाख 97 हजार रुपये के नकली नोट व सीपीयू, कलर प्रिंटर, कटर, बटर पेपर, स्केल, केमिकल व अन्य सामग्री बरामद की है।

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि एक सिंतबर को होरीलाल पुत्र लीलाधर प्रजापति निवासी अमरदीप नगर ने माधव नगर थाने पहुंचकर शिकायत की थी कि वह मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक्स की दुकान का संचालित करता है। उसकी दुकान पर दुर्गेश नामक युवक आया था। दुर्गेश ने वाशिंग मशीन एवं मोबाइल खरीदा था। इसके एवज में उसने 23 हजार रुपये का भुगतान किया था। दुर्गेश ने दुकान संचालक को 100 एवं 200 रुपये के नोट दिए थे। बाद में होरीलाल को पता चला कि नोट नकली हैं। मामले में पुलिस ने धारा 178, 179, 180 बीएनएस के तहत केस दर्ज किया था।

30 फीसद के भाव पर लाया था नकली नोट पुलिस ने जांच के दौरान दुर्गेश पुत्र सुखराम डाबी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम देवली तराना हालमुकाम अशोक नगर को गिरफ्तार किया।

पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके दोस्त शुभम पुत्र प्रकाशचंद्र कडोदिया उम्र 22 वर्ष निवासी गिरिराज रतन कॉलोनी ने उसे बताया था कि प्रहलाद पुत्र कचरूलाल उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम गोलवा, तराना एवं कमलेश पुत्र गोपाल लोधी निवासी ढांचा भवन नकली नोट को बाजार में चलाने के लिए 30 फीसद के भाव पर देते हैं।

इस पर दर्गेश, शुभम एवं एक अन्य दोस्त शेखर पुत्र महेश यादव उम्र 31 वर्ष निवासी महानंदा नगर को दो माह पूर्व साथ लेकर कमलेश के पास 90 हजार रुपये लेकर गए थे।

यहां उससे तीन लाख रुपये के नकली लेकर आए थे, जिसे तीनों ने एक-एक लाख रुपये बांट लिए थे। इन्हीं नकली नोट से दुर्गेश ने वाशिंग मशीन व मोबाइल खरीदा था। इसके आधार पर पुलिस ने उसके दोस्त् शुभम व शेखर को भी गिरफ्तार कर लिया।