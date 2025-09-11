मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Ujjain News: बेगमबाग में फिर चला बुलडोजर, पांच भूखंडों पर बने 11 भवन ढहाए

    महज तीन महीनों में बेगमबाग क्षेत्र के 12 भूखंडों पर कब्जा वापस लिया जा चुका है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह कार्रवाई केवल अवैध निर्माण हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्पष्ट संदेश है कि अब कोई भी कब्जाधारी बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों के अनुसार अगली कार्रवाई की सूची तैयार है। महाकाल की नगरी में अब विकास और कानून साथ-साथ आगे बढ़ेंगे।

    By Dheeraj Gome
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 08:58:06 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 09:03:46 PM (IST)
    Ujjain News: बेगमबाग में फिर चला बुलडोजर, पांच भूखंडों पर बने 11 भवन ढहाए
    उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा बुलडोजर से इस तरह भवन हटाकर खाली कराई जमीन।

    HighLights

    1. सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच अवैध निर्माण पर सख्ती बरती गई।
    2. अधिकारियों के अनुसार इस क्रम में अगली कार्रवाई की सूची तैयार है।
    3. महाकाल की नगरी में अब विकास और कानून साथ-साथ आगे बढ़ेंगे।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। महाकाल मंदिर क्षेत्र के सुंदरीकरण और सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को गति देते हुए उज्जैन विकास प्राधिकरण (यूडीए) ने शुक्रवार को एक बार फिर बेगमबाग क्षेत्र में बुलडोजर चलाया। इस चौथी बड़ी कार्रवाई में भूखंड क्रमांक 15, 18, 29, 59/1 और 65 पर बने 11 मकान ढहाकर जमीन पर कब्जा लिया गया। यह कार्रवाई पुलिस बल की मौजूदगी में पूरी की गई।

    बीते चार महीनों में यह चौथा बुलडोजर अभियान है। इससे पहले 29 अगस्त, 11 जून और 23 मई को सात भूखंडों पर बने होटल और मकान तोड़े जा चुके हैं। अब तक चिह्नित 28 भूखंडों में से 12 पर कब्जा लिया जा चुका है और 16 पर कब्जा लेना बाकी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कोर्ट से स्टे आदेश हटते ही शेष भूखंडों पर कार्रवाई होगी।

    यूडीए सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि भूखंड क्रमांक 15 शेर बानो नागौरी और शहीदुर्रहमान, 18 सरफराज और मुबारक, 29 मोहम्मद तौसिब, 59/1 अब्दुल लतीफ तथा 65 सैय्यद कमर अली, मोहम्मद सिद्धिकी और नासिर अली के नाम आवंटित थे।

    इनकी लीज करीब 10 वर्ष पहले निरस्त की जा चुकी थी, लेकिन विवाद अदालतों में लंबित रहने से कार्रवाई अटक गई थी। दो दिन पहले स्टे आदेश हटने पर प्राधिकरण ने अवैध भवन ढहाकर जमीन पर कब्जा कर लिया।

    इससे पहले 29 जून को भूखंड क्रमांक 19 पर अंगारा होटल, 11 जून को भूखंड क्रमांक 20, 30, 59 और 64 पर बने सात भवन और 23 मई को भूखंड क्रमांक 49 व 55 पर बने आलीशान मकान तोड़े जा चुके हैं।

    28 भूखंडों की लीज निरस्त

    बेगमबाग क्षेत्र में कुल 28 भूखंडों की लीज 11 अक्टूबर 2023 को निरस्त कर दी गई थी। वर्ष 1980 से पहले इन्हें केवल आवासीय उपयोग के लिए 30 वर्ष की लीज पर दिया गया था, लेकिन बाद में नियम विरुद्ध होटल, दुकानें और रेस्टोरेंट खड़े कर दिए गए। सर्वे में पाया गया कि अधिकांश भूखंडधारकों ने लीज का नवीनीकरण भी नहीं कराया। 35 भूखंडधारकों को नोटिस जारी किए गए थे, जिनके जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर लीज रद्द कर दी गई।

    बेगमबाग क्षेत्र महाकाल मंदिर विस्तार परियोजना का अहम हिस्सा

    यह क्षेत्र महाकाल मंदिर विस्तार और सुंदरीकरण परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां पाथवे, पार्किंग, स्मार्ट लाइटिंग, ग्रीन बेल्ट और सुरक्षा घेरे का विकास किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि यदि अवैध कब्जे नहीं हटाए गए तो सुव्यवस्थित विकास बाधित होगा।

    हरिफाटक से महाकाल चौराहे तक 24 मीटर चौड़ा होगा मार्ग, पुल भी

    • हरिफाटक पुल से महाकाल चौराहे तक का अहिल्याबाई मार्ग 24 मीटर चौड़ा किया जाएगा। फिलहाल यह 15 मीटर चौड़ा है।

    • हरिफाटक पुल से नीलकंठ द्वार तक का काम एमपीआरडीसी और नीलकंठ द्वार से महाकाल चौराहे तक 360 मीटर लंबा मार्ग नगर निगम बनाएगा।

    • परियोजना पर 14 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें भवन व भूखंड अधिग्रहण की 1.5 करोड़ राशि शामिल है। सिंहस्थ समिति और मंत्रीमंडल से डीपीआर को मंजूरी मिल चुकी है।

    • इसी वर्ष ठेकेदार तय कर निर्माण शुरू होगा। साथ ही 980 मीटर लंबा हरिफाटक पुल की एक शाखा बनेगी। इसमें रेलवे क्रॉसिंग पर फोरलेन सड़क का काम भी शामिल है।

    • 371 करोड़ की यह परियोजना स्वीकृत हो चुकी है। नया पुल और चौड़ी सड़क बनने से मौजूदा ब्रिज पर दबाव घटेगा और महाकाल मंदिर तक पहुंच आसान होगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.