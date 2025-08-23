मेरी खबरें
    By Amit Atalasia
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 09:40:10 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 09:43:57 PM (IST)
    Ujjain News: पांड्याखेड़ी में उत्पात मचाने वाले छह बदमाश हिरासत में
    उज्‍जैन की क्राइम न्‍यूज।

    HighLights

    1. आठ नामजद सहित अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज।
    2. तलवार व पथराव में तीन लोग हुए थे घायल, एक भर्ती।
    3. आपत्तिजनक नारा लगाने की किसी बात को लेकर तनाव।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। पंवासा थाना क्षेत्र के पांड्याखेड़ी में शुक्रवार रात दो पक्षों के विवाद के दौरान आपत्तिजनक नारा लगाने की बात को लेकर सांप्रदायिक तनाव फैल गया। कुछ लोगों ने एक वृद्ध पर तलवार से हमला कर दिया। बीच-बचाव में दो अन्य को भी चोट लगी है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने आठ नामजद सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    यह है पूरा मामला

    पुलिस ने बताया कि शुक्रवार रात को पांड्याखेड़ी में कुछ लोग हंगामा कर रहे थे। इस पर क्षेत्र के रहवासियों ने उन्हें रोका था। उसी दौरान एक व्यक्ति ने आपत्तिजनक नारा लगा दिया था। जिससे सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई थी। आवाज सुनकर घर में खाना खा रहे नारायणसिंह पंवार और उसका परिवार बाहर निकला था। उसी दौरान गोटी, आसिफ उर्फ रोटी, सलमान लाला, सोहेल, अत्तार व अन्य लोगों ने नारायणसिंह पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बीच-बचाव में उसका भाई रघुवीरसिंह व भतीजा भूरा पहुंचा तो उनके साथ भी मारपीट की गई। नारायणसिंह के पैर में तलवार लगने के कारण उसे चरक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

    naidunia_image

    • घटना की सूचना मिलते ही हिंदूवादी संगठन मौके पर पहुंच गए थे। जिसके बाद दो पक्ष आमने-सामने हो गए और तनाव की स्थिति बन गई। इस बीच जमकर पथराव भी हुआ।

    • जानकारी मिलने पर एएसपी नीतेश भार्गव, चिमनगंज, पंवासा व अन्य थानों का बल भी मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला।

    • पुलिस ने देर रात को गोटी, आसिफ उर्फ रोटी, सलमान लाला, सोहेल, अत्तार सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस आरोपितों से पूछताछ में जुटी है।

    • जबकि अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है। पंवासा टीआई गमरसिंह मंडलोई का कहना है कि पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोगों के आपसी विवाद को सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया था।

    • फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। सभी फरार आरोपितों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

