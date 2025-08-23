Ujjain News: पांड्याखेड़ी में उत्पात मचाने वाले छह बदमाश हिरासत में

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। पंवासा थाना क्षेत्र के पांड्याखेड़ी में शुक्रवार रात दो पक्षों के विवाद के दौरान आपत्तिजनक नारा लगाने की बात को लेकर सांप्रदायिक तनाव फैल गया। कुछ लोगों ने एक वृद्ध पर तलवार से हमला कर दिया। बीच-बचाव में दो अन्य को भी चोट लगी है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने आठ नामजद सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है।

यह है पूरा मामला