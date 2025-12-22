मेरी खबरें
    By Amit AtalasiaEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 08:30:24 AM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 08:34:05 AM (IST)
    Ujjain News: शराब पिलाने से दोस्त ने किया मना, तो ब्लेड से काट दिया गाल; आरोपी फरार
    ब्लेड मारकर आरोपी मौके से फरार हो गया है। (फाइल फोटो)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। कृषि उपज मंडी में हम्माली का काम करने वाला एक व्यक्ति शनिवार शाम को मंडी में बैठकर शराब पी रहा था। इस दौरान उसका दोस्त वहां पहुंचा था। युवक ने उसे शराब पिलाने से इंकार कर दिया। इस बात से गुस्साए आरोपी ने ब्लेड से हमला कर दिया। युवक का गाल बुरी तरह कट गया। इलाज के लिए उसे चरक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

    चिमनगंज पुलिस ने बताया कि लाला पुत्र गोवर्धन बाथम उम्र 25 वर्ष निवासी नगर कोट फाजलपुरा हम्माली का काम करता है। शनिवार शाम को वह कृषि उपज मंडी में ठेले पर बैठकर शराब पी रहा था। उसी दौरान लाला का दोस्त नंदू आया। उसने शराब पिलाने को कहा था। लाला ने शराब पिलाने से इंकार कर दिया था, जिस पर नंदू ने उस पर ब्लेड से हमला कर दिया, जिससे लाला का गाल बुरी तरह कट गया था। हमले के बाद नंदू शराब पीकर भाग निकला था। गंभीर रुप से घायल लाला को इलाज के लिए चरक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।


