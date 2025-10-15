यात्रियों को बड़ी राहत, उज्जैन स्टेशन के सभी 8 प्लेटफार्म का काम पूरा, शुरू होगा ट्रेन का संचालन

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर यार्ड का रिमाडलिंग कार्य पूरा हो गया है। इसके साथ ही बुधवार से स्टेशन के सभी आठों प्लेटफार्म से ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। यह व्यवस्था आगामी सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर बेहद उपयोगी साबित होगी।

समय से पहले पूरा हुआ काम रतलाम मंडल के पीआरओ खेमराज मीणा ने बताया कि नॉन-इंटरलाकिंग कार्य के लिए 11 से 15 अक्टूबर तक ब्लॉक लिया गया था। इस दौरान 4 ट्रेनें निरस्त रहीं, जबकि 52 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया गया। इसके अलावा 12 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट किया गया था।