    By Amit Atalasia
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 04:19:13 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 04:19:13 AM (IST)
    यात्रियों को बड़ी राहत, उज्जैन स्टेशन के सभी 8 प्लेटफार्म का काम पूरा, शुरू होगा ट्रेन का संचालन
    उज्जैन स्टेशन के सभी 8 प्लेटफार्म का काम पूरा,

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर यार्ड का रिमाडलिंग कार्य पूरा हो गया है। इसके साथ ही बुधवार से स्टेशन के सभी आठों प्लेटफार्म से ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। यह व्यवस्था आगामी सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर बेहद उपयोगी साबित होगी।

    समय से पहले पूरा हुआ काम

    रतलाम मंडल के पीआरओ खेमराज मीणा ने बताया कि नॉन-इंटरलाकिंग कार्य के लिए 11 से 15 अक्टूबर तक ब्लॉक लिया गया था। इस दौरान 4 ट्रेनें निरस्त रहीं, जबकि 52 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया गया। इसके अलावा 12 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट किया गया था।


    रिमाडलिंग का काम समय से पहले ही पूरा कर लिया गया, जिसके चलते ब्लॉक मंगलवार को ही समाप्त कर दिया गया। अब बुधवार से सभी निरस्त, शॉर्ट टर्मिनेट और परिवर्तित मार्ग की ट्रेनें अपने नियमित मार्ग से चलेंगी।

