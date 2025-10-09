उज्जैन सिंहस्थ-2028 बनेगा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का टर्निंग प्वाइंट

धीरज गोमे, नईदुनिया, उज्जैन। सिंहस्थ-2028 सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं होगा, बल्कि उज्जैन सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए टर्निंग प्वाइंट साबित होने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने इस आयोजन को ‘श्रद्धा और परंपरा’ की सीमाओं से आगे ले जाकर ‘विकसित मध्य प्रदेश’ की परिकल्पना से जोड़ा है। इसी रणनीति के तहत उज्जैन के ‘श्रीमहाकाल महालोक’ माडल को व्यापक रूप से लागू करने की योजना बनाई गई है।

मालूम हो कि वर्ष 2022 में श्रीमहाकाल महालोक के लोकार्पण के बाद से अब तक करीब सात करोड़ श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक उछाल दर्ज हुआ। रोजगार के अवसर बढ़े, व्यापार फला-फूला। यही माडल सिंहस्थ-2028 में भी आयोजन की आर्थिक रीढ़ बनेगा। भोपाल में मंगलवार को हुई कलेक्टर–कमिश्नर कान्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इस आयोजन की रूपरेखा पर स्पष्ट दिशा दी है।

10 अक्टूबर के बाद सिंहस्थ की योजनाएं धरातल पर तेजी से उतरने की उम्मीद है। उज्जैन को केंद्र में रखकर सड़क, अधोसंरचना, यातायात, घाटों के सुंदरीकरण और धार्मिक-पर्यटन गतिविधियों को विश्वस्तरीय स्वरूप दिया जा रहा है।

अफसरों का साफतौर पर कहना है कि इस बार का सिंहस्थ, केवल एक महाकुंभ नहीं बल्कि उज्जैन सहित संपूर्ण मध्यप्रदेश की आध्यात्मिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संपन्नता को दुनिया के सामने लाने का बड़ा अवसर भी है, इसलिए उज्जैन को इस पूरी योजना का केंद्रीय बिंदु बनाते हुए यहां बुनियादी ढांचे, आवागमन और पर्यटक सुविधाओं को विश्वस्तरीय रूप दिया जा रहा है।

‘श्रीराम वन गमन पथ’ और ‘श्रीकृष्ण पाथेय’ योजना

मुख्यमंत्री से मिले निर्देशों के बाद अब श्रीराम वनगमन पथ और श्रीकृष्ण पाथेय धरातल पर तेजी से उतरेगी। मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ से पहले योजना पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मतलब साफ है उज्जैन सहित प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर मार्ग, घाट और मंदिरों के सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से होंगे। ज्ञात रहे कि प्रदेश सरकार ‘राम वन गमन पथ’ नामक 1450 किलोमीटर लंबे पथ का निर्माण कर भगवान राम के वनवास मार्ग का विकास करना चाहती है और और इसी तर्ज पर ‘श्रीकृष्ण पाथेय योजना’ के तहत भगवान कृष्ण से जुड़े स्थलों जैसे उज्जैन में सांदीपनि आश्रम, नारायणा गांव को पर्यटन और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है। इस योजना का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और धार्मिक स्थलों को तीर्थयात्रियों के लिए सुगम बनाना है।