Ujjain में महादेव की सवारी में लव जिहाद की झांकी को लेकर बवाल, पुलिस ने हटवाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। घोंसला में सोमवार को मनकामेश्वर महादेव मंदिर की राजसी सवारी निकाली गई थी। इसमें शामिल लव जिहाद को लेकर बनी झांकी पर बवाल हो गया। जानकारी मिलने पर पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। जहां झांकी को शामिल करने पर अड़े लोगों को समझाइश दी। इसके बाद झांकी काे सवारी से हटा दिया गया।

झारड़ा टीआई आनंद भाबोर ने बताया कि सोमवार को राघवी थाना क्षेत्र के घोंसला में स्थित मनकामेश्वर महादेव मंदिर की राजसी सवारी निकाली गई थी। इस सवारी में कई प्रकार की झांकियां, ढोल, बैंड व अखाड़ों के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए थे। सवारी में लव जिहाद को लेकर एक झांकी को शामिल किया गया था।

इस पर बवाल हो गया था। शिकायत मिलने पर पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने बगैर अनुमति इस प्रकार की झांकी नहीं निकालने देने की बात कही। इससे हिंदूवादी संगठन के लोग नाराज हो गए। काफी संख्या में लोग झांकी निकालने पर अड़ गए थे। हालांकि अधिकारियों ने समझाइश देकर झांकी को हटाया।

इसके बाद सवारी ग्रामीण क्षेत्रों में निकाली गई। सुरक्षा को लेकर पुलिस बल तैनात किया गया था। बता दें कि सोमवार को उज्जैन में भी श्री महाकालेश्वर की श्रावण-भादौ मास की राजसी सवारी भी निकाली गई थी। जिसके कारण जिले के सभी थाना प्रभारियाें के अलावा पुलिस बल भी उज्जैन में ही स्थित था। हंगामे की सूचना मिलने पर झारड़ा थाना प्रभारी को माैके पर भेजा गया था।