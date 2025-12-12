देश की पहली सर्पमित्र नगरी बनेगी उज्जैन, नागों का होगा संरक्षण

राजेश वर्मा, नईदुनिया, उज्जैन। महाकाल की नगरी उज्जैन देश की पहली सर्पमित्र नगरी बनेगी। मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव की मंशा के अनुसार यहां सांपों के संरक्षण का काम शुरू हो गया है। सांपों से मित्रवत व्यवहार के लिए उज्जैन जिले के 100 से ज्यादा विद्यार्थियों को हायर सेकंडरी स्कूल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगले चरण में डॉक्टर, हेल्थ वर्कर, किसान और पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जैव विविधता, वन्य जीव व सरीसृप के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ओंकारेश्वर के समीप नर्मदा में मगरमच्छ को नया आवास दिया है। कोबरा सांप के संरक्षण की दिशा में भी काम शुरू हो गया है। सीएम की मंशा है कि न सांप किसी को काटे और न सांप को कोई मारे। दोनों में मित्रता का रिश्ता पर्यावरण संतुलन का काम करेगा।