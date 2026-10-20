अच्छी खबर : उज्जैन-इंदौर सिक्सलेन का काम लगभग पूरा, अगले माह लोकार्पण, सिंहस्थ से पहले दोनों शहरों की कनेक्टिविटी मजबूत

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : इंदौर से उज्जैन आने-जाने वालों के लिए राहत की सड़क अब लगभग तैयार है। 46.475 किलोमीटर लंबे इंदौर-उज्जैन सिक्सलेन का 97.54 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। त्रिवेणी क्षेत्र में नवनिर्मित ब्रिज पर भी वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है।

अब कुछ ही काम शेष हैं, जिनमें उज्जैन शहर की सीमा में सर्विस रोड पर पीक्यूसी बिछाना प्रमुख है। यह काम नगर निगम की पाइपलाइन और चैंबर संबंधी काम पूरे होने के बाद ही हो सकेगा। करीब 1692 करोड़ रुपये की परियोजना को नवंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अच्छी बात ये है कि उज्जैन से इंदौर की दूरी अब कम समय में पूरी होने से यात्री और अपडाउनर्स खुश हैं।

मालूम हो कि इंदौर के अरविंदो मेडिकल कॉलेज क्षेत्र से उज्जैन के हरिफाटक चौराहे तक इस मार्ग को चार लेन से छह लेन में बदला गया है। सड़क चौड़ी होने से दोनों शहरों के बीच वाहनों की आवाजाही की क्षमता बढ़ी है। सामान्य दिनों में उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी इसका लाभ आगे भी मिलना तय है। सिंहस्थ-2028 के दौरान इंदौर की ओर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचेंगे। ऐसे में यह मार्ग यातायात व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा। परियोजना से जुड़े एमपीआरडीसी के अधिकारी के अनुसार, काम का 97.54 प्रतिशत हिस्सा पूरा हो चुका है और सभी प्रमुख संरचनाओं का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है।