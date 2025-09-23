मेरी खबरें
    महाकालेश्वर मंदिर में युवक ने अर्धनग्न होकर बनवाई रील, रोकने के बजाय साथ फोटो खिंचवाते रहे सुरक्षाकर्मी

    ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के महाकाल महालोक में एक युवक ने अर्धनग्न होकर शरीर शोष्ठव का प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ रील बनाई, बल्कि अशोभनीयता के साथ आसपास मौजूद कुछ श्रद्धालुओं पर केंद्रित करते हुए उसे वायरल भी किया।

    By Rajesh Verma
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 23 Sep 2025 09:14:21 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 23 Sep 2025 09:14:11 PM (IST)
    महाकालेश्वर मंदिर में युवक ने अर्धनग्न होकर बनवाई रील, रोकने के बजाय साथ फोटो खिंचवाते रहे सुरक्षाकर्मी
    महाकालेश्वर मंदिर में युवक ने अर्धनग्न होकर बनवाई रील

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के महाकाल महालोक में एक युवक ने अर्धनग्न होकर शरीर शोष्ठव का प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ रील बनाई, बल्कि अशोभनीयता के साथ आसपास मौजूद कुछ श्रद्धालुओं पर केंद्रित करते हुए उसे वायरल भी किया। रील में मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात गार्ड युवक को रील बनाने से रोकने की बजाय उसके साथ फोटों खिंचवाते नजर आए।

    गले में रूद्राक्ष की माला, युवक अर्धनग्न

    मंगलवार को वीडियो वायरल होने के बाद मामला मंदिर प्रशासन के संज्ञान में आया। अधिकारी अब कार्रवाई की बात कह रहे हैं। महाकाल मंदिर स्थित महाकाल महालोक में एक युवक ने अर्धनग्न होकर रील बनवाई। युवक अपने आप को सनातनी व शिव भक्त दिखाने के लिए गले में रूद्राक्ष की माला तथा पीला सोला पहने हुए था। लेकिन जिस प्रकार रील दिखाई दे रही है, उसमें कहीं भी धर्मनिष्ठ आचरण नजर नहीं आ रहा है।

    पुजारी, पुरोहितों ने भी आपत्ति दर्ज कराई

    रील को एक विशेष प्रभाव निर्मित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया प्रतीत होता है। मंदिर में फूहड़ प्रदर्शन करते हुए रील बनाने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कुछ लोग मंदिर में अमर्यादित भाव से रील बना चुके हैं। कुछ मामलों में मंदिर के पुजारी, पुरोहितों ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। जब भी इस प्रकार का वीडियो या फोटो सामने आते हैं, हर बार मंदिर प्रशासन के अफसर कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होती है।

    गार्डों के मन में मंदिर प्रशासन का भय नहीं

    महाकाल मंदिर में कार्यरत गार्डों के मन में मंदिर प्रशासन का भय नहीं है। वजह अधिकांश गार्डों की नियुक्ति राजनीतिक हैं, अधिकारी द्वारा कार्रवाई करने पर उनके आका का फोन आ जाता है। लंबे समय से मंदिर में यही खेल चल रहा है। मंदिर समिति ने कुछ मामलों में कंपनी पर अर्थदंड की कार्रवाई भी की है। लेकिन समस्या का हल नहीं निकल पाया है। क्योंकि मंदिर में कार्यरत अधिकांश गार्ड दक्ष नहीं है और उन्हें नियमों की जानकारी नहीं है।

    महाकाल मंदिर समिति को मीडिया के माध्यम से रील बनाने की जानकारी मिली है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। - आशीष फलवाडिया, सहायक प्रशासक, महाकाल मंदिर

