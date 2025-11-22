मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बैठे-बैठे बाघ शावक की रहस्यमय मौत, दो दिन से रखी जा रही थी नज़र

    दरअसल, एक तरफ पूरे मध्य प्रदेश में बाघ गणना की तैयारी चल रही है। इसी बीच शुक्रवार की देर शाम बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बाघ शावक की मौत ने समूचे वन अमले को हिला दिया। बाघ की मौत की यह घटना पतौर रेंज में हुई।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 22 Nov 2025 09:06:54 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 22 Nov 2025 09:14:26 PM (IST)
    बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बैठे-बैठे बाघ शावक की रहस्यमय मौत, दो दिन से रखी जा रही थी नज़र
    जंगल में पाए गए बाघ के शव का पीएम करते डाॅक्टर।

    HighLights

    1. दो दिन से उस पर रखी जा रही थी नजर, देखते-देखते चली गई जान।
    2. वन्य जीव विशेषज्ञों ने संक्रमण या ठंड से मौत की आशंका जताई।
    3. शावक की मौत मध्‍य प्रदेश के वन विभाग में अबूझ पहेली बनी हुई है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बाघ शावक की मौत आश्चर्यजनक ढंग से हो गई। इस बाघ पर पिछले दो दिनों से नजर रखी जा रही थी और देखते-देखते ही उसकी जान चली गई। इस बाघ की उम्र महज दो साल थी। जंगल से निकलकर गांव की ओर जाने से रोकने के लिए उस पर लगातार नजर रखी जा रही थी। पोस्टमार्टम में भी मौत के वास्तविक कारण का पता नहीं चल पाया है, लेकिन वन्य जीव विशेषज्ञ संक्रमण और ठंड की वजह से शावक की मौत की आशंका व्यक्त कर रहे हैं।

    हालांकि उनका यह भी कहना है कि सामान्यत: वन्य जीव प्राकृतिक रूप से स्वयं को मौसम के अनुकूल ढालने में सक्षम होते हैं, इसीलिए इस शावक की मौत फिलहाल मध्य प्रदेश के वन विभाग में अबूझ पहेली बनी हुई है। संक्रमण की पुष्टि अभी नहीं हुई है। दरअसल, एक तरफ पूरे मध्य प्रदेश में बाघ गणना की तैयारी चल रही है।


    इसी बीच शुक्रवार की देर शाम बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बाघ शावक की मौत ने समूचे वन अमले को हिला दिया। बाघ की मौत की यह घटना पतौर रेंज में हुई। पार्क प्रबंधन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, दो दिन पहले पतौर परिक्षेत्र के ग्राम कुश्माह के कृषि राजस्व क्षेत्र में बाघ के बैठे होने की सूचना मिली तो वन स्टाफ ने कुछ दूर से उसकी सतत निगरानी प्रारंभ की थी।

    शुक्रवार को भी बाघ की निगरानी की जा रही थी, ताकि बाघ गांव की तरफ न जा सके। निगरानी के दौरान ही शुक्रवार 21 नवंबर की दोपहर बाघ की मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम एवं शव दाह की कार्रवाई शनिवार को की गई।

    शावक के शव का पोस्टमार्टम वन्यजीव विशेषज्ञ चिकित्सकों की मौजूदगी में किया गया। शावक के सभी अंग सुरक्षित मिले हैं। पोस्टमार्टम में मृत्यु का संभावित कारण संक्रमण होने की आशंका व्यक्त की गई है। अभी वन्य जीव किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। संक्रमण की पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है।

    अनुपम सहाय, फील्ड डायरेक्टर, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.