उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के करीब पनपथा में दो बाघों से दहशत, शिकार के लिए गांव में घुस आए

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सटे पनपथा गांव के सरैया टोला में गुरुवार की शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब रहवासी क्षेत्र में एक नहीं बल्कि दो बाघों की चहल-कदमी देखी गई। अचानक बाघों को बस्ती की ओर बढ़ते देख ग्रामीणों में भय और दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाघों ने गांव के ही गेंदिया सिंह के एक मवेशी पर हमला कर शिकार किया था।

मवेशी को निवाला बनाने के दौरान दोनों बाघ रहवासी क्षेत्र तक पहुंच गए। ग्रामीणों ने आपसी साहस दिखाते हुए तेज आवाजें और बर्तनों की खड़खड़ाहट से किसी तरह बाघों को जंगल की ओर खदेड़ा। सूचना मिलने पर वन विभाग और पार्क टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने क्षेत्र का मुआयना किया और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। टीम लगातार क्षेत्र में पेट्रोलिंग और निगरानी बनाए हुए है, ताकि बाघों की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। फिलहाल गांव में रात होते ही सन्नाटा और डर का माहौल है, जबकि ग्रामीण बाघों की दोबारा आमद की आशंका से अब भी सहमे हुए हैं।

इधर... बाघ गणना फील्ड में दिया गया प्रशिक्षण, जंगल में घूमकर की गई गणना बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में चार वर्षीय राष्ट्रीय बाघ गणना प्रशिक्षण के अंतिम दिन फील्ड में प्रशिक्षण दिया गया। फील्ड सत्र के दौरान ट्रांसेक्ट लाइन गणना की गई जिसमें सभी प्रतिभागियों को तीन अलग अलग समूह में विभाजित करके अलग-अलग स्थानों पर विशेषज्ञों की उपस्थिति एवं मार्गदर्शन में ट्रांसेक्ट लाइन वॉक कराई गई। साथ ही एम स्ट्राइप ऐप के माध्यम से रहवास प्लॉट्स की जानकारी प्रविष्ट की गई। संभावित गलतियों पर फोकस फील्ड में डेटा संग्रहण में आने वाली कठिनाइयों एवं संभावित त्रुटियों के निराकरण के संबंध में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन एवं निर्देश दिए गए। गणना के दौरान मिलने वाले वन्यजीव समूहों की बेयरिंग लेने में अमूमन होने वाली त्रुटियों के निवारण एवं समूह में केंद्र के वन्यजीव को फोकस करते हुए बेयरिंग लेने हेतु निर्देश दिए गए। साथ ही, सैंपल प्लाट एवं पेलेट स्ट्रिप के लेआउट एवं पेलेट स्ट्रिप में पेलेट गणना करने के सही तरीके को भी समझाया गया।