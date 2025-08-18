हॉस्टल से लापता छात्राओं का मामला... सहेली को लगाया फोन तब पुलिस को मिला सुराग

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। जिले के पाली स्थित नेताजी सुभाषचंद्र बोस बालिका छात्रावास से शनिवार-रविवार की दरमियानी रात पांच छात्राओं के लापता सभी बच्चियों को मैहर रेलवे स्टेशन से सकुशल तलाश कर लिया गया। इस गंभीर लापरवाही के चलते छात्रावास अधीक्षिका अर्चना सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि छात्राओं ने पहले से ही महेश्वर जाने की योजना बनाई थी। यहां तक कि उन्होंने अपनी कॉपी में एक रूट चार्ट तैयार कर रखा था, जिसमे इंदौर और देवास के रास्ते महेश्वर पहुंचने की योजना दर्ज थी। छात्राएं बिना किसी को बताए रात मे ही छात्रावास से निकल पड़ीं।

इस तरह खुला राज खोजबीन के दौरान एक अहम सुराग तब मिला जब लापता छात्राओं में से एक ने अपनी सहेली को फोन कर पैसों के खत्म हो जाने की बात बताई। सूचना तुरंत जांच अधिकारियों तक पहुंची। इसके बाद पुलिस टीम को मैहर भेजा गया और वहां रेलवे स्टेशन से पांचों छात्राओं को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। अपर कलेक्टर अभय सिंह ने बताया कि घटना के समय छात्रावास अधीक्षिका अर्चना सिंह स्वयं छात्रावास मे मौजूद नहीं थीं, बल्कि जबलपुर में थीं। इस गंभीर लापरवाही पर कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान रखा गया है।