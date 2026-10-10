बांधवगढ़ की मशहूर बाघिन डोटी की मौत, मानपुर रेंज के दमना बीट में मिला शव

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की मशहूर बाघिन डोटी की मौत हो गई है। मानपुर रेंज के हरदिहा कैंप के पास दमना बीट में बाघिन की मौत की घटना सामने आई है। बाघिन की मौत की खबर फैलते ही वन्यजीव प्रेमियों और बांधवगढ़ के बाघों पर नजर रखने वाले लोगों के बीच शोक का माहौल है।

शुरुआती जानकारी में बाघिन की मौत करंट लगने से होने की आशंका जताई गई, जबकि वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का कहना है कि उसकी मौत वृद्धावस्था के कारण हुई हो सकती है। हालांकि, मौत की वास्तविक वजह को लेकर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।