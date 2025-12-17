उमरिया में कार सवार पांच दोस्तों का एक्सीडेंट, तीन की मौत, 2 की हालत गंभीर

उमरिया, नईदुनिया प्रतिनिधि। बीती देर रात करीब एक बजे ताला मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। इस दुर्घटना में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद देर रात ही जबलपुर रेफर किया गया है।

इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत घटना स्थल पर हो गई थी। चार अन्य साथियों को 108 की मदद से जिला अस्पताल लाया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से इनमें से दो युवकों को नही बचाया जा सका। इनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। बाकी दो और दोस्त गम्भीर है, जिन्हें प्राथमिक इलाज कर जबलपुर रेफेर किया गया है।