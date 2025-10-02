मेरी खबरें
    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 02 Oct 2025 04:56:00 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 02 Oct 2025 05:21:17 PM (IST)
    लड़की घर पर अकेली थी, बायफ्रेंड को बुलाया, पिता आ गए तो दोनों डरकर कुएं में कूदे
    HighLights

    1. घर पर अकेली थी और उसने अपने प्रेमी को बुलाया था।
    2. दोनों बात कर ही रहे थे कि लड़की का पिता लौट आया।
    3. घबराई लड़की घर के पीछे बने कुएं में तुरंत ही कूद गई।

    उमरिया। जिले के पाली थाना अंतर्गत ग्राम चांदपुर में बुधवार रात एक दर्दनाक घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। यहां नाबालिग प्रेमी युगल ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना रात 8 से 9 बजे के बीच की बताई जा रही है। अचानक हुई इस वारदात से गांव में सन्नाटा छा गया और दोनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

    इस तरह हुई घटना

    जानकारी के अनुसार लड़की घर पर अकेली थी और उसने अपने प्रेमी को बुलाया था। दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि तभी लड़की का पिता लौट आया। पिता को देखते ही घबराई लड़की घर के पीछे बने कुएं में कूद गई। प्रेमिका को डूबते देख लड़के ने भी कुएं में छलांग लगा दी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

    प्रेम-प्रसंग का मामला

    प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा माना जा रहा है। पुलिस थाना प्रभारी राजेश सिंह मिश्रा ने बताया कि “फिलहाल मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।” घटना के बाद से गांव में शोक का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उस समय संयम बरता जाता तो शायद यह हादसा टल सकता था। वहीं कुछ लोग इसे किशोरवय की जल्दबाजी और गलतफहमी का नतीजा मान रहे हैं।

