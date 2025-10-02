लड़की घर पर अकेली थी, बायफ्रेंड को बुलाया, पिता आ गए तो दोनों डरकर कुएं में कूदे

उमरिया। जिले के पाली थाना अंतर्गत ग्राम चांदपुर में बुधवार रात एक दर्दनाक घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। यहां नाबालिग प्रेमी युगल ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना रात 8 से 9 बजे के बीच की बताई जा रही है। अचानक हुई इस वारदात से गांव में सन्नाटा छा गया और दोनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

इस तरह हुई घटना जानकारी के अनुसार लड़की घर पर अकेली थी और उसने अपने प्रेमी को बुलाया था। दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि तभी लड़की का पिता लौट आया। पिता को देखते ही घबराई लड़की घर के पीछे बने कुएं में कूद गई। प्रेमिका को डूबते देख लड़के ने भी कुएं में छलांग लगा दी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।