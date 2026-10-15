जंगली जानवरों के हमले में गंभीर घायल को एयर एंबुलेंस की सुविधा देगी मध्य प्रदेश सरकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को जिले के गुरुवाही में लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त जारी की। प्रदेश की करीब एक करोड़ 25 लाख पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,500 रुपये के हिसाब से 1,836 करोड़ रुपये अंतरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता सवाल उठाते हैं कि बहनों के खातों में इतना पैसा क्यों भेजा जाता है।

वे कहते हैं कि आदिवासी बहनें इस पैसे से शराब पीती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को बहन-बेटियों के सम्मान की चिंता नहीं है। उनकी सरकार लाड़ली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि वन्यजीवों के हमले में गंभीर रूप से घायल को एयर एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।