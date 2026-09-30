अब मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्वों में 'नो फोन' सफारी, मोबाइल मिलने पर होगी कानूनी कार्रवाई, एक अक्टूबर से खुलेंगे बाघ अभयारण्य

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्वों में नए पर्यटन सत्र में सफारी के लिए नियम भी सख्त होने जा रहे हैं। पार्क के भीतर अब मोबाइल का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

पर्यटक जिप्सी में मोबाइल लेकर जा तो सकेंगे लेकिन उसे स्विच ऑफ कर विशेष बॉक्स में रखना होगा। इस पर ताला लगा रहेगा यानी सफारी के दौरान फोटो या वीडियो नहीं बनाए जा सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगा प्रतिबंध

बॉक्स की चाबी जिप्सी के ड्राइवर के पास रहेगी। सफारी खत्म होने के बाद ही पर्यटकों को मोबाइल वापस मिल सकेगा। पिछले वर्ष ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टाइगर रिजर्वों में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था लेकिन इसका पालन अपेक्षित सख्ती से नहीं करवाया जा सका।