MP Tiger Reserves: खुल गए मध्य प्रदेश के नौ टाइगर रिजर्व, पहले पखवाड़े की बुकिंग लगभग फुल

संजय कुमार शर्मा, नईदुनिया, उमरिया। वन्यजीव प्रेमियों का तीन माह का इंतजार खत्म हुआ। प्रदेश के नौ टाइगर रिजर्व आज से खुल गए हैं और अब पर्यटक जंगल में बाघ को देख सकेंगे। पहले दिन बाघों को देखने के लिए नौ टाइगर रिजर्वों में सात हजार से ज्यादा पर्यटकों ने पंजीयन कराया है।

पुराने छह टाइगर रिजर्व में यह संख्या पांच हजार से ज्यादा है। दशहरा और दीपावली के अवकाश के कारण इस बार पहले पखवाड़े की बुकिंग लगभग फुल हो चुकी है। खासतौर पर बांधवगढ़, कान्हा, पेंच और पन्ना में तो इस पूरे महीने टिकट मिल पाना आसान नहीं होगा।

प्रदेश में सर्वाधिक बाघ, इसलिए पर्यटकों का ज्यादा आकर्षण मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या ज्यादा होने के कारण पर्यटक यहां आना पसंद करते हैं। वर्ष 2022 की गणना के अनुसार प्रदेश में बाघों की संख्या 785 है, जो देश में सर्वाधिक है। जानकारों का कहना है कि मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को बाघ दिखने की पूरी गारंटी रहती है और यही कारण है कि यहां बाघ देखने सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं। शुल्क में वृद्धि भी हुई इस बार पर्यटकों को 10 प्रतिशत शुल्क ज्यादा चुकाना होगा। यह वृद्धि अधिकतम 300 रुपये की होगी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अभी भारतीय पर्यटकों को प्रीमियम डे का शुल्क 3050 रुपये है जिसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि होने पर 3355 रुपये हो जाएगा। जिप्सी का शुल्क तीन हजार रुपये और जी-वन गाइड का शुल्क 600 रुपये देना होता है। यह सब मिलाकर 6,650 रुपये होते हैं।