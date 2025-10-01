मेरी खबरें
    MP Tiger Reserves: खुल गए मध्य प्रदेश के नौ टाइगर रिजर्व, पहले पखवाड़े की बुकिंग लगभग फुल

    मध्य प्रदेश के नौ टाइगर रिजर्व खुल गए हैं, पहले दिन सात हजार से ज्यादा पर्यटकों ने पंजीयन कराया। दशहरा और दीपावली की छुट्टियों के कारण पहले पखवाड़े की बुकिंग लगभग फुल है। बांधवगढ़, कान्हा, पेंच और पन्ना में टिकट मिलना मुश्किल होगा। वर्ष 2022 की गणना के अनुसार प्रदेश में बाघों की संख्या 785 है, जो देश में सर्वाधिक है।

    By SanjayKumar Sharma
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 07:49:53 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 07:59:32 AM (IST)
    बांधवगढ़ में पर्यटकों की जि​प्सियों के सामने से गुजरता बाघ। फाइल फोटो, सौजन्य चेतन घरपुरे

    1. इस बार पर्यटकों को बाघों को देखने के लिए 10 प्रतिशत शुल्क ज्यादा चुकाना होगा।
    2. एमपी के टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को बाघ दिखने की पूरी गारंटी रहती है।
    3. क्षेत्र के होटल बुक हो गए हैं और कई जगह पर्यटक पहले से आकर रुके हैं।

    संजय कुमार शर्मा, नईदुनिया, उमरिया। वन्यजीव प्रेमियों का तीन माह का इंतजार खत्म हुआ। प्रदेश के नौ टाइगर रिजर्व आज से खुल गए हैं और अब पर्यटक जंगल में बाघ को देख सकेंगे। पहले दिन बाघों को देखने के लिए नौ टाइगर रिजर्वों में सात हजार से ज्यादा पर्यटकों ने पंजीयन कराया है।

    पुराने छह टाइगर रिजर्व में यह संख्या पांच हजार से ज्यादा है। दशहरा और दीपावली के अवकाश के कारण इस बार पहले पखवाड़े की बुकिंग लगभग फुल हो चुकी है। खासतौर पर बांधवगढ़, कान्हा, पेंच और पन्ना में तो इस पूरे महीने टिकट मिल पाना आसान नहीं होगा।

    प्रदेश में सर्वाधिक बाघ, इसलिए पर्यटकों का ज्यादा आकर्षण

    मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या ज्यादा होने के कारण पर्यटक यहां आना पसंद करते हैं। वर्ष 2022 की गणना के अनुसार प्रदेश में बाघों की संख्या 785 है, जो देश में सर्वाधिक है। जानकारों का कहना है कि मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को बाघ दिखने की पूरी गारंटी रहती है और यही कारण है कि यहां बाघ देखने सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं।

    शुल्क में वृद्धि भी हुई

    इस बार पर्यटकों को 10 प्रतिशत शुल्क ज्यादा चुकाना होगा। यह वृद्धि अधिकतम 300 रुपये की होगी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अभी भारतीय पर्यटकों को प्रीमियम डे का शुल्क 3050 रुपये है जिसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि होने पर 3355 रुपये हो जाएगा। जिप्सी का शुल्क तीन हजार रुपये और जी-वन गाइड का शुल्क 600 रुपये देना होता है। यह सब मिलाकर 6,650 रुपये होते हैं।

    यदि पर्यटक जी-टू गाइड लेता है तो उसे 600 के बजाय 480 रुपये देने होते हैं। हालांकि यह वृद्धि बाघ देखने वाले पर्यटकों के लिए कोई विशेष नहीं है। पर्यटक टाइगर रिजर्व में पहुंच गए हैं। क्षेत्र के होटल बुक हो गए हैं और कई जगह पर्यटक पहले से आकर रुके हैं।

    शुरुआत से ही रहेगी पर्यटकों की भीड़

    अवकाश के कारण इस बार शुरुआत से ही पर्यटकों की भीड़ रहेगी। - शुभरंजन सेन, वार्डन, वाइल्ड लाइफ मध्य प्रदेश

    पार्कों में पर्यटकों की बुकिंग की ये है स्थिति

    • बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व : एक से 15 अक्टूबर तक की बुकिंग फुल है। 147 वाहनों से करीब 800 पर्यटक सफारी करेंगे।

    • पन्ना टाइगर रिजर्व : तीनों गेट की बुकिंग एक से लेकर 30 अक्टूबर तक के लिए फुल हो चुकी है। पहले दिन लगभग 510 पर्यटक पार्क के अंदर प्रवेश करेंगे।

    • पेंच टाइगर रिजर्व : एक से पांच अक्टूबर तक बुकिंग फुल है। एक दिन में करीब 500 पर्यटकों के आने की उम्मीद है।

    • कान्हा टाइगर रिजर्व : एक सप्ताह की बुकिंग फुल है। पहले दिन करीब एक हजार पर्यटक आएंगे। एक से सात अक्टूबर तक वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह का आयोजन होगा।

    • संजय टाइगर रिजर्व : एक से लेकर सात अक्टूबर की बुकिंग फुल है। नौ गाड़ियों में करीब 40 पर्यटक सफारी करेंगे।

