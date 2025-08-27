मध्य प्रदेश के चार रिजर्व को जबलपुर से जोड़ेगा 961 किमी लंबा फोरलेन टाइगर कॉरिडोर

संजय कुमार शर्मा, नईदुनिया, उमरिया। मध्य प्रदेश में बाघ दर्शन के लिए आने वाले पर्यटकों को जबलपुर से मनचाहे टाइगर रिजर्व तक पहुंचाने के लिए अब जल्द ही फोरलेन टाइगर कॉरिडोर की सुविधा मिल जाएगी। इससे रास्ता छोटा होगा और वाहनों की गति भी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के चार टाइगर रिजर्व तक टाइगर कॉरिडोर की घोषणा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 23 अगस्त को जबलपुर में ओवरब्रिज के लोकार्पण के दौरान की थी। यह फोरलेन टाइगर कॉरिडोर 961 किमी लंबा होगा।

बांधवगढ़ तक नया प्रोजेक्ट जबलपुर से कटनी तक फोरलेन सड़क है, लेकिन बांधवगढ़ तक के लिए नए प्रोजेक्ट पर काम होगा। यह काम कटनी से बांधवगढ़ को जोड़ने के लिए किया जाएगा। कटनी से उमरिया तक टू लेन सड़क पहले से बनी हुई है, जिसे फोरलेन में परिवर्तित करने के लिए होमवर्क किया जा रहा है। जबलपुर से बांधवगढ़ की दूरी में 10 से 20 किमी कम होने की संभावना है।

ऐसे पहुंचेंगे पर्यटक पन्ना नागपुर-बनारस नेशनल हाईवे से पर्यटक जबलपुर से कटनी होते हुए मैहर पहुंचेंगे। यहां से राम वन गमन पथ मैहर से सतना पहुंचेंगे। सतना से पन्ना तक का 88 किमी तक के फोरलेन कॉरिडोर पर काम होगा। जबलपुर से पन्ना टाइगर रिजर्व की दूरी अभी लगभग 280 किमी है लेकिन मैहर से सतना और सतना से फोरलेन बन जाने के बाद दूरी लगभग 10 से 20 किमी कम होने की संभावना है। जबलपुर-रायपुर फोरलेन से जुड़ेगा कान्हा जबलपुर से रायपुर छत्तीसगढ़ तक जाने वाला टू लेन नेशनल हाईवे मंडला से होकर गुजरता है। इसी रोड को चिल्फी तक फोरलेन करने के प्रोजेक्ट पर काम होगा और मंडला से लगभग 25 किलोमीटर बम्हनी तक फोरलेन सड़क बनाकर कान्हा को इस रोड से जोड़ा जाएगा। जबलपुर से कान्हा की दूरी अभी लगभग 130 किमी है जो 10 किमी कम होने की संभावना है।