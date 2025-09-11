मेरी खबरें
    MP News: उमरिया मे रेलवे ट्रैक पर पहुंचते ही टूट गया ट्रक का एक्सल, ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित

    इस रेलवे फाटक को बंद करने और यहां पर ओवर ब्रिज बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। जनप्रतिनिधियों के सामने भी कई बार यह मांग रखी जा चुकी है। उन्होंने भी कई बार आश्वासन दिया कि जल्द ही रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाया जाएगा लेकिन आश्वासन से ज्यादा इस समस्या के समाधान के लिएकोई कदम नहीं उठाया गया।

    By SanjayKumar Sharma
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 06:06:33 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 06:12:52 PM (IST)
    ट्रक की वजह से इस तरह रहा रेलवे फाटक जाम

    HighLights

    1. बाधित हुआ रेल पथ, रेलवे ने तेजी से चलाया ऑपरेशन।
    2. रेल यातायात को सुचारु होने में लगा लगभग एक घंटा।
    3. हादसे के चलते कई ट्रेनों के डिटेन होने की खबर है।

    उमरिया। गुरुवार की दोपहर बाद नगर के सिंगल टोला रेलवे फाटक पर एक ट्रक का एक्सल टूट गया। इससे ट्रक का अगला दाहिना पहिया अलग हो गया। इससे सिंगल टोला रेलवे फाटक पर जाम लग गया। इससे न सिर्फ सड़क यातायात प्रभावित हुआ बल्कि रेल यातायात भी प्रभावित हो गया। ट्रक का एक्सेल टूट जाने के कारण लगभग एक घंटे तक इस रास्ते से ना तो कोई वहां गुजर सका और ना ही कोई ट्रेन। हालांकि घटना होने के तुरंत बाद ही रेलवे के फाटक पर तैनात कर्मचारी ने स्टेशन मास्टर को घटना की सूचना दे दी थी। जिससे रेलवे प्रशासन सक्रिय हो गया था। घटना के कुछ देर बाद ही ट्रक को रेलवे ट्रैक से हटाने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई थी।

    गेहूं से लदा था ट्रक

    बताया जाता है कि गेहूँ से भरा ट्रक एमपी 17 एनएच 2822 रेलवे क्रासिंग क्रॉस करके उमरिया की ओर आ रहा था। इसी दौरान अचानक रेल पथ पर उसका अगला पहिया एक्सल टूट जाने के कारण अलग हो गया और ट्रक बीच ट्रैक पर ही ब्रेकडाउन हो गया। ट्रक के फँसते ही रेल पथ पूरी तरह जाम हो गया और सड़क यातायात भी प्रभावित हो गया। हादसे के चलते रेल यातायात बाधित हुआ और कई ट्रेनों के डिटेन होने की खबर है।

    मेंटेनेंस के अभाव में हुई घटना

    इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार यह घटना ट्रक के मेंटेनेंस के अभाव में हुई है। बुरी तरह से जर्जर ट्रक में भारी मात्रा में गेहूं का परिवहन किया जा रहा था। ट्रक में ज्यादा वजन होने के कारण यह घटना हुई है।बघटना सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और जिम्मेदार रेल अधिकारी मौके पर पहुंचे गए।ट्रक को ट्रैक से हटाने मशीनों की मदद लेनी पड़ी। रेलवे के अधिकारियों ने कुछ देर में क्रेन की व्यवस्था की और क्रेन की मदद से ट्रक को रेलवे ट्रैक से अलग कराया गया।

    परेशान होते रहे लोग

    एक्सल टूटने से रेलवे ट्रैक पर फंसे ट्रक की वजह से ट्रक के पीछे वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। रास्ता क्लियर नहीं होने के कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लगभग एक घंटे तक लोगों ने रास्ता खुलने का इंतजार किया। इस दौरान रेलवे फाटक के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। इतना ही नहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर आसपास के लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया। पुलिस ने लोगों को घटना स्थल से हटाने में भी खासी मशक्कत की।

    बनी हुई है समस्या

    सिंगल टोला रेलवे फाटक स्थानीय लोगों के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। इस रेलवे फाटक की वजह से दिन में कई बार लोगों को फाटक बंद होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस तरह की घटना होने के बाद भी लोग परेशान होते हैं।

