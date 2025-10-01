मेरी खबरें
    MP News: विधवा पर एसिड अटैक, गंभीर रूप से झुलसी, घटना के समय घर पर सो रही थी

    By SanjayKumar Sharma
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 10:37:08 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 10:45:37 PM (IST)
    उमरिया। जिले के थाना पाली अंतर्गत ग्राम मझगवां चौकी घुनघुटी में 26 सितम्बर की रात एक महिला पर एसिड अटैक का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना में महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया है। घटना की जानकारी अस्पताल की तहरीर थाने पहुंचने के बाद सामने आई है। इस बारे में जानकारी देते हुए पाली पुलिस ने बताया कि पीड़िता का नाम फूलबाई बैगा पति स्व. संतोष बैगा (50 वर्ष) निवासी ग्राम मझगवां मझगंवा है। घटना के बाद स्वजन उसे तत्काल जिला अस्पताल शहडोल लेकर पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे उच्च इलाज के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है।

    पुलिस को दिए बयान

    हमले में फूलबाई के चेहरे, गर्दन, हाथ और बाजू पर गंभीर जलन हो गई। शरीर पर कई जगह फफोले और घाव बने हैं। फूलबाई बैगा ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि घटना वाले दिन वह अपने घर पर सो रही थी। इसी दौरान गांव का ही रामजियावन उर्फ गुड्डा अपने एक साथी के साथ घर आया और उस पर किसी शीशी से तेजाब जैसी तरल वस्तु फेंक दी।

    अस्पताल की तहरीर से मिली जानकारी

    पुलिस के अनुसार, घटना की जानकारी अस्पताल से तहरीर प्राप्त होने पर हुई, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई की गई। जांच के उपरांत आरोपित रामजियावन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके विरुद्ध अपराध दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे जमीन विवाद की बात सामने आ रही है, हालांकि पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है।

