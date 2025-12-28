मेरी खबरें
    जंगल में नए साल का जश्न, दस दिन देसी-विदेशी पर्यटकों से गुलजार एमपी के टाइगर रिजर्व

    New Year Celebration 2025: टाइगर रिजर्व में अगले पांच दिनों के अंदर सिर्फ कोर जोन में 17 हजार 640 पर्यटक बाघों का दीदार करेंगे, जबकि इससे ज्यादा संख्य

    By SanjayKumar SharmaEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 01:53:07 PM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 01:59:09 PM (IST)
    जंगल में नए साल का जश्न, दस दिन देसी-विदेशी पर्यटकों से गुलजार एमपी के टाइगर रिजर्व
    बांधवगढ़ में टाइगर सफारी का आनंद लेने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं।

    HighLights

    1. संजय दुबरी में पर्यटकों की संख्या 75 प्रतिशत बढ़ी
    2. नए साल के पहले सप्ताह तक रहेगी ज्यादा मौजूदगी
    3. आदिवासी नर्तक दल भी अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं

    संजय कुमार शर्मा, नईदुनिया, उमरिया। पुराने साल की विदाई और नए साल के स्वागत को जश्न से यादगार बनाने के लिए प्रदेश के टाइगर रिजर्वों में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। न सिर्फ देसी बल्कि विदेशी पर्यटकों ने भी होटलों में अपनी मौजूदगी दर्ज करानी शुरू कर दी है। कुछ लोग तो बिना सफारी बुक कराए ही आ गए हैं और उनका उद्देश्य सफारी करना है भी नहीं है। वह सिर्फ नए वर्ष के जश्न को यादगार बनाना चाहते हैं, इसलिए होटल में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

    साठ हजार से ज्यादा पर्यटक मनाएंगे जश्न

    छह पुराने टाइगर रिजर्व में अगले पांच दिनों के अंदर सिर्फ कोर जोन में 17 हजार 640 पर्यटक बाघों का दीदार करेंगे, जबकि इससे ज्यादा संख्या में पर्यटक बफर जोन में प्रवेश करेंगे। लगभग इतने ही पर्यटक बिना सफारी किए रिसोर्ट में जश्न मनाएंगे। पांच दिनों में बांधवगढ़ के कोर जोन में 4410, कान्हा में 5340, संजय धुबरी में 600, पन्ना में 2550, पेंच में 2970, सतपुड़ा में 1740 पर्यटक बाघ का दीदार करेंगे।


    लुभा रहा है आदिवासी डांस

    रिसोर्ट मैनेजर विजय पनवार ने बताया कि नव वर्ष के स्वागत के लिए पहुंचे पर्यटकों की वजह से उल्लास का माहौल है। कान्हा और बांधवगढ़ में आदिवासी लोक कला की थीम पर पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है। कान्हा में डिंडौरी के कई आदिवासी नर्तक दल अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं, जबकि बांधवगढ़ में उमरिया के साथ अनूपपुर जिले के नर्तक दल समा बांध रहे हैं। पेंच के रिसोर्ट में सेलिब्रेशन के लिए सेलिब्रिटी को बुलाया जा रहा है।

    टाइगर रिजर्वों की स्थिति

    • बांधवगढ़ - सुबह कोर में 75, बफर में 60 टिकट, शाम को कोर में 72, बफर में 60 टिकट ही उपलब्ध हैं।

    • कान्हा - सुबह कोर 100, बफर अनलिमिटेड, शाम कोर 78, बफर अनलिमिटेड टिकट की व्यवस्था।

    • पन्ना - सुबह कोर 50, बफर अनलिमिटेड, शाम कोर 35, बफर अनलिमिटेड टिकट।

    • पेंच - सुबह कोर 50 बफर अनलिमिटेड, शाम कोर 49, बफर अनलिमिटेड।

    • सीधी - कोर में कुल 20 टिकट प्रतिदिन है, जबकि बफर के लिए अनलिमिटेड।

    • सतपुड़ा - कोर में 30, बफर में 28 टिकट ही उपलब्ध हैं, यहां पचमढ़ी के लिए अनलिमिटेड।

    दो जनवरी तक बुकिंग फुल

    संजय टाइगर रिजर्व साल के अंतिम दिनों में पर्यटकों से फुल है। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष दिसंबर माह में पर्यटकों की संख्या 75 प्रतिशत अधिक है। दो जनवरी तक ऑनलाइन बुकिंग फुल हो चुकी है। टाइगर रिजर्व में माह दिसंबर मे 475 बुकिंग हुई है। जिसमें 31 दिसंबर तक की एडवांस बुकिंग शामिल हैं, जबकि पिछले वर्ष 300 बुकिंग हुई थी। गत वर्ष दिसंबर माह में एक हजार पर्यटक आए थे, इस वर्ष 1800 पर्यटक आ चुके हैं। रिसोर्ट मैनेजर के मुताबिक प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में प्रतिदिन के हिसाब से टिकटों की संख्या निर्धारित है। जबकि विशेष अवसरों पर यह संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

