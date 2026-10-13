सीएम के आने से पहले उमरिया में कांग्रेस नेताओं को नोटिस, 100 से ज्यादा पर कार्रवाई की तैयारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के उमरिया जिले में प्रस्तावित आगमन से पहले ही कांग्रेस नेताओं को पुलिस और प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किए जाने का मामला सामने आया है। जिले में 100 से अधिक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को शांति भंग की आशंका के चलते नोटिस दिए जाने की जानकारी सामने आई है।

इनमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 126 और 135 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले हुई इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने की संभावना है। जानकारी के अनुसार, युवा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के आगमन पर काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की थी। इसके बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। आशंका जताई जा रही है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस नेताओं को नोटिस जारी कर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं।