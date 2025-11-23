मेरी खबरें
    उमरिया में बरम बाबा हाइवे पर तूफान वाहन और ट्रक की टक्कर में एक की मौत, डेढ़ दर्जन लोग घायल

    मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के चंदिया इलाके में एक तूफान वाहन और एक ट्रक के बीच आज सुबह जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में तूफान वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें उसमें सवार एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और डेढ़ दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 10:08:25 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 10:36:12 AM (IST)
    टक्कर के बाद वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।

    1. सभी यात्री पश्चिम बंगाल से खजुराहो जा रहे थे।
    2. कटनी की तरफ जाते हुए खड़े ट्रक से टकराया वाहन।
    3. गंभीर घायल का विशेष निगरानी का हो रहा इलाज।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। उमरिया जिले के चंदिया थाना अंतर्गत बरम बाबा के समीप दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सुबह सवेरे 5:30 बजे तूफान फोर व्हीलर और ट्रक की तेज भिड़ंत हुई है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और डेढ़ दर्जन लोग घायल हुए हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तूफान वाहन यानी फोर व्हीलर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो हो गया।

    सूचना मिलते ही 108 सेवा के जिला प्रबंधक सत्येंद्र कुमार वर्मा के निर्देश पर तीन एंबुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला चिकित्सालय उमरिया के लिए रवाना किया गया। सूत्रों के अनुसार घायलों में से एक व्यक्ति की हालत अत्यंत गंभीर बताई जा रही है, जिसे डॉक्टरों की टीम विशेष निगरानी में ले रही है। बाकी घायलों का उपचार जारी है। घटना स्थल जिला मुख्यालय उमरिया से लगभग 15 किलोमीटर दूर बरम बाबा के पास की बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस पहुंची है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।


    यह भी खास

    जानकारी के मुताबिक इस दर्दनाक हादसे में 65 वर्षीय वृद्धा की मौत हो गई है। ये सभी यात्री पश्चिम बंगाल से खजुराहो जा रहे थे। कटनी की तरफ जाते हुए बरम बाबा के पास तूफान वाहन खड़े ट्रक से टकराया है।

