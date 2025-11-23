उमरिया में बरम बाबा हाइवे पर तूफान वाहन और ट्रक की टक्कर में एक की मौत, डेढ़ दर्जन लोग घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। उमरिया जिले के चंदिया थाना अंतर्गत बरम बाबा के समीप दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सुबह सवेरे 5:30 बजे तूफान फोर व्हीलर और ट्रक की तेज भिड़ंत हुई है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और डेढ़ दर्जन लोग घायल हुए हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तूफान वाहन यानी फोर व्हीलर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो हो गया।

सूचना मिलते ही 108 सेवा के जिला प्रबंधक सत्येंद्र कुमार वर्मा के निर्देश पर तीन एंबुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला चिकित्सालय उमरिया के लिए रवाना किया गया। सूत्रों के अनुसार घायलों में से एक व्यक्ति की हालत अत्यंत गंभीर बताई जा रही है, जिसे डॉक्टरों की टीम विशेष निगरानी में ले रही है। बाकी घायलों का उपचार जारी है। घटना स्थल जिला मुख्यालय उमरिया से लगभग 15 किलोमीटर दूर बरम बाबा के पास की बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस पहुंची है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।