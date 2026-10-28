उमरिया में जंगल से लगे क्षेत्र में रहने वालों के लिए राहत, हाथियों ने उजाड़े आशियाने; अब घर बनाकर देगा वन विभाग

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। जंगल से निकलकर गांवों में पहुंचने वाले जंगली हाथियों ने कई ग्रामीणों के आशियाने उजाड़ दिए हैं। आदिवासी परिवारों को अब राहत मिलने की उम्मीद आर्थिक रूप से कमजोर और आदिवासी परिवारों के लिए क्षतिग्रस्त मकान को दोबारा बनाना आसान नहीं होता। ऐसे परिवारों को अब राहत मिलने की उम्मीद जगी है। जानकारी जुटाकर चिह्नित किया जाएगा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के बाद वन विभाग हाथियों द्वारा तोड़े गए मकानों का सर्वे कराने की तैयारी में है। सर्वे के जरिए प्रभावित मकानों और परिवारों की जानकारी जुटाकर उन्हें चिह्नित किया जाएगा, ताकि मुख्यमंत्री की घोषणा को अमलीजामा पहनाया जा सके।

ग्रामीणों को राहत मुख्यमंत्री ने शहडोल में घोषणा की थी कि जंगली हाथियों द्वारा क्षतिग्रस्त किए गए मकानों का निर्माण वन विभाग कराएगा। इस घोषणा से उन ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके घर हाथियों के उत्पात में ध्वस्त हो गए हैं।