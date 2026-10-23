उमरिया में उत्सव मॉल के समीप सड़क हादसा, रौंदते ड्राइवर फरार; मौके पर ही युवक ने दम तोड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। जिला मुख्यालय स्थित हाईवे पर उत्सव मॉल के समीप सड़क हादसे में 18 वर्षीय यश हेमनानी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यश शहर के कपड़ा व्यवसायी और अजंता ड्रेसेस के संचालक नटवर हेमनानी के पुत्र थे।
हादसे की खबर सामने आते ही शहर में शोक की लहर दौड़ गई। घटना से परिवार सहित परिचितों और शहरवासियों में गहरा दुख व्याप्त है।
हादसा शुक्रवार को मुख्यालय स्थित हाईवे पर उत्सव मॉल के पास हुआ। दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई और हादसे का वास्तविक कारण क्या था, इसकी फिलहाल स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।
घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुट गई। वहीं, यश की मौत की खबर मिलने के बाद जिला अस्पताल में भी लोगों का जमावड़ा लग गया। हर कोई इस दुखद घटना से स्तब्ध नजर आया।
यश हेमनानी कक्षा 12वीं के छात्र थे। महज 18 वर्ष की उम्र में उनका इस तरह दुनिया से चले जाना परिवार के लिए ऐसी क्षति है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है।
जिस उम्र में युवा अपने सुनहरे भविष्य के सपने संजोते हैं और जीवन में आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं, उस उम्र में यश की जिंदगी का अचानक समाप्त हो जाना बेहद दुखद है। इस हृदयविदारक घटना ने परिवार की खुशियों को गहरे दुख में बदल दिया है।
घटना की जानकारी मिलने के बाद शहर के व्यापारिक वर्ग और परिचितों में भी शोक का माहौल है। लोग शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं।
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