उमरिया के जंगल में रेत उत्खनन, वन विभाग की टीम देख सड़क पर रेत गिराकर भागे ट्रैक्टर सवार

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। जिले के चंदिया वन परिक्षेत्र में जंगल के भीतर अवैध रेत उत्खनन और परिवहन का मामला सामने आया है। वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 28 में रेत निकालकर ट्रैक्टर-ट्रॉली से ले जा रहे लोगों ने वन विभाग की टीम को देखकर भागने का प्रयास किया।

ट्रॉली में भरी रेत सड़क पर गिरा दी पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने ट्रॉली में भरी रेत सड़क पर गिरा दी और वाहन लेकर मौके से फरार हो गए। वनकर्मियों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सामने आया है। मामले में वन विभाग ने प्रारंभिक कार्रवाई करते हुए पीओआर दर्ज किया है।