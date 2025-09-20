मेरी खबरें
    डॉ. रामअवतार शर्मा मध्य प्रदेश के उमरिया, अनूपपुर, सीधी और सिंगरौली में श्रीराम से जुड़े स्थलों की खोज में हैं। उन्होंने 290 स्थलों की पहचान की है। श्रीराम वन गमन पथ पर शोध के लिए वे 48 वर्षों से कार्यरत हैं। भारत सरकार ने उनके शोध को मान्यता दी है।

    By SanjayKumar Sharma
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 20 Sep 2025 07:59:32 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 20 Sep 2025 08:22:09 AM (IST)
    मध्य प्रदेश के उमरिया, अनूपपुर, सीधी व सिंगरौली में खोजे जा रहे श्रीराम से जुड़े स्थल
    उमरिया जिले के सीता मढ़ी पहुंचे श्रीराम वन गमन पथ के शोधकर्ता डॉ. रामअवतार (श्वेत वस्त्र में) व अन्य लोग।

    HighLights

    1. उमरिया में कहेंदुआ राक्षस वध से जुड़ा स्थल खोज रहे हैं।
    2. डॉ. शर्मा 48 वर्षों से राम वन गमन पथ पर शोधरत हैं।
    3. 100 करोड़ से राम वन गमन पथ संग्रहालय बनेगा।

    संजय कुमार शर्मा, नईदुनिया, उमरिया। अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक श्रीराम वन गमन पथ के शोधकर्ता डा. रामअवतार शर्मा मध्य प्रदेश में तीन ऐसे स्थलों की तलाश कर रहे हैं,जहां भगवान श्रीराम रुके थे। डॉ. शर्मा अब तक श्रीराम वन गमन पथ पर 290 ऐसे स्थलों की खोज कर चुके हैं। संबंधित राज्य सरकारें इन स्थलों के विकास पर काम कर रही है। डॉ. रामअवतार एक बार फिर भगवान श्रीराम के वन गमन पथ की यात्रा पर निकल पड़े हैं। उमरिया-अनूपपुर जिले में दो और सीधी-सिंगरौली के एक स्थल की उन्हें तलाश है जहां भगवान कुछ दिन रुके थे।

    डा रामअवतार पिछले 48 वर्षों से भगवान श्रीराम के वन गमन पथ पर शोध कर रहे हैं, जिसे भारत सरकार ने भी मान्यता दी है। वे रामायण परिपथ, भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय नई दिल्ली के अध्यक्ष हैं और श्रीराम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास के प्रबंध न्यासी व शोधकर्ता हैं। वे सहायक निदेशक आयकर विभाग रह चुके हैं। उन्होंने दुनिया के कई देशों में भगवान श्रीराम की यात्राओं पर शोध पत्र प्रस्तुत किया है।

    कहेंदुआ पहाड़ में श्रीराम ने किया था राक्षस का वध

    उन्होंने बताया कि उमरिया जिले में उन्हें कहेंदुआ पहाड़ की तलाश है। यह पहाड़ महानदी के किनारे तैमूर पहाड़ से 15-20 किमी की दूरी पर दक्षिण में स्थित होना बताया जाता है। यह स्थान मार्कंडेय आश्रम के पास बताया जा रहा है। मान्यता है कि श्रीराम ने वनवास के दौरान इस पहाड़ पर कहेंदुआ राक्षस का वध किया था।

    रूसा में एक स्थल और तीर्थमय पहाड़ की करेंगे खोज

    अनूपपुर-डिंडौरी के बीच रूसा गांव में भी श्रीराम रुके थे। यहां के एक स्थल की भी उन्हें तलाश है। सीधी-सिंगरौली जिले के बीच माड़ा और बैढ़न के पास का तीर्थमय पहाड़ पर भी है। डा रामअवतार ने कहा कि उनके शोध से तैयार सूची में जो स्थान छूटे हुए हैं, वे उन्हें समझने और जानने के इच्छुक हैं। उमरिया जिले में सीतामढ़ी का उन्होंने दौरा किया। इस दौरान करीब दो सौ लोगों से बातचीत की है।

    अयोध्या में सौ करोड़ की लागत से बनेगा संग्रहालय

    डॉ. रामअवतार ने बताया कि श्रीराम वन गमन पथ पर आधारित एक संग्रहालय का निर्माण अयोध्या में किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। संग्रहालय में श्रीराम वन गमन पथ को पूरी तरह से सजीव बनाया जाएगा। यह संग्रहालय सौ करोड़ की लागत से बनाया जाएगा।

